Чем меньше делаешь, тем целее будешь. В 90-е говорили: не так сели, теперь: не те сели

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10 октября 2019, 14:17 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Грунюшкин ]

Борьба с коррупцией нынче на Руси - настоящая народная забава. С ней борются все, сверху донизу. Иногда так усердно, что не можешь отделаться от мысли - лучше бы не боролись.

«Навальнисты» и «ходорковцы» с увлечением ищут зарубежные счета и виллы действующих чиновников. Действующие чиновники с не меньшим азартом вскрывают каналы поступления денег на счета либеральной оппозиции. А ушедшие в отставку чиновники, часто по причине утраты доверия (читай - проворовались, но без железных доказательств. Хотя, в народе чаще говорят «не поделились»), не успев выйти за порог кабинета, с жаром начинают вскрывать язвы и пороки власти, хотя час назад сами милейшим образом в этих пороках участвовали.

Причем, забава эта не щадит никого и подвержены этому пороку все, от замзавотдела администрации суходрищенского района запендюринской губернии до федеральных министров финансов. Воруют все! - воскликнул бы Иван Васильевич Бунша, бросив танцы.

Обратная сторона этой всенародной борьбы - отчеты. «Где посадки?» - потребовал десять лет назад в далеком 2009-м тогдашний премьер-министр Путин, правда, немного по другому поводу. И теперь о посадках принято рапортовать смело, показывая этим бурно идущий процесс очищения. Нары обживают министры и бухгалтеры, сенаторы и гаишники, губернаторы, мэры и фээсбэшники, генералы и инспектора рыбнадзора.

Но есть у этой ярости благородной и третья сторона медали (да, бывает и у медали третья, а то и четвертая, пятая сторона). Не будем спорить - есть тут и элемент чистки рядов, и честная борьба с ворьем у кормушки. Но нередко этот способ используется конкурентами в банальной борьбе кланов, чтобы устранить мешающую фигуру руками правоохранительных органов.

Этот метод сейчас так же популярен, как аргументы товарищей по имени Макаров, Токарев, Калашников и Драгунов в «святые девяностые». Грязи меньше, а результат тот же. Причем, особым шиком в провинции считается не накатить на помеху с помощью своих прикормленных ментов - это ненадежно. А подставить человека так, чтобы он стал фигурантом разработки федеральных следаков из СКР, прокуратуры, а то и ФСБ. Тем более, что несовершенство законодательства позволяет нынче «закрыть» почти любого, кто старается не просто усидеть в кресле и боится сделать шаг влево-вправо, а хочет делать дело.

И тяга к личному обогащению тут дело десятое. Самое простое - убедить самый гуманный и справедливый в мире суд, что действия чиновника принесли ущерб государству. И вуаля, добро пожаловать на нары.

Возьмем, скажем, министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. В июне нынешнего года фээсбэшники с помпой задержали его в московском аэропорту, где он был, сопровождая ребенка на медицинское обследование. Отчет, о которых мы говорили в начале, выдался на славу. Ярко, выпукло, все, как надо для телевизора. Шеверде вменяют то, что с его попустительства его подчиненные санкционировали незаконную вырубку реликтового леса в заказнике «Туколонь» в 2017 году на площади аж 116 гектаров. По таежным меркам - спичечный коробок.

Сначала, еще год назад, взяли его заместителя, Алексея Туги. Полгода его мариновали под домашним арестом, потом взяли под стражу. Обвинение утверждает, что «в сентябре 2017 года сотрудники филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Иркутской области» провели лесопатологическое обследование лесных участков заказника «Туколонь». По его результатам были необоснованно назначены санитарно-оздоровительные мероприятия в виде сплошных санитарных рубок. В результате вырубки лесному фонду РФ причинен ущерб на сумму более 880 млн руб.».

Если перевести с полицейского на русский, специалисты обследовали лес, посчитали 116 гектаров зараженными жучком и всякой другой дрянью и постановили - вырубить, пока остальное не заразилось.

Что делает в таком случае нормальный чиновник? Правильно, делает круглые глаза и сидит тихо - зам проштрафился, ему и отвечать. Но Шеверда полез защищать подчиненного. Таскал кипы документов, показывал, что вырубка проводилась только на реально пострадавших от пожара участках; кроме того, лес был перестойным и зараженным сосновым лубоедом и жуками-усачами. Не помогло. Вместо того, чтобы вытащить зама с кичи, Шеверда сам туда устроился.

Поделом! - воскликнет у телевизора простодушный россиянин, утомленный ворами в креслах. А мы поинтересуемся - чем же отметился Шеверда за время своего руководства лесным хозяйством области? Может, воровал лес, подкармливал заказами своих людишек? Нет, оказывается, новый министр лесного хозяйства области стал инициатором чипирования вырубленного иркутского леса – это первый такой проект в России. И, по словам губернатора Сергея Левченко, объем незаконной вырубки в результате снизился более чем в два раза.

Оп-па! Так получается, Шеверда наступил на хвост «черным лесорубам», отравив их жизнь и резко понизив доходы! Вам не кажется, что в этом свете новость заиграла совсем другими красками? В девяностых в таких случаях давно заговорили бы снайперские винтовки. Нынче времена другие. И методы другие - менее кровавые, но не менее подлые.

Тремя годами ранее в той же Иркутской области случился другой пароксизм (усиление припадка до высшей степени) борьбы за народное добро. Тогда на три года местный суд осудил мэра Ольхонского района Сергея Копылова за то, что он, якобы, дал разрешение на постройку асфальтобетонного завода на землях национального парка с целью постройки дороги на Байкал (которую приказал построить, между прочим, целый Путин!). Знаете, какого размера был этот участок, обошедшийся Копылову в три года? Не поверите. Я тоже сначала не поверил, думал, что пару нулей потеряли. 20 соток! Из которых спорными оказались 10!

То, что границы парка четко не определены , что все это было не ради набивания кармана, а ради дороги, с которыми в области, прямо скажем, непросто - ни следствие, ни суд не смутили. Копылов даже денег с этого не поимел и не собирался. Местные жители неоднократно собирались на пикеты, митинги, чтобы отстоять своего мэра. На днях даже заплыв в ледяной байкальской воде устроили. Без шансов. Если уж кто начал бороться с коррупцией, то не остановится перед потерей здравого смысла. Помните шутку 80-х? Борьба за мир в Афганистане до последнего афганца? Здесь что-то похожее.

Граждане борцы с коррупцией! Честное слово, вы лучше взятки берите, чем так бороться - вреда меньше будет. Люди даже скинутся по копеечке, чтобы вы успокоились.

Правда, есть версия, что в этом случае били не по Копылову, а по бенефециару этого мегазавода, некоему Красноштанову, который попутно политикой занимался. Но Красноштанов удачно успел избраться в Госдуму и местной Фемиде стал недоступен. Поэтому отыгрались на Копылове. Но ведь тогда это уже обвинение суда и следствия даже не в коррупции, а в целом политическом давлении. А мы себе такого позволить не можем, так что ничего не утверждаем и даже не подозреваем. Наверное, это все же дурацкая манера расшибать лоб в попытках Богу помолиться.

Ну а что чиновники? А нормальный чиновник в такое время перефразирует слова первого президента России «Не так сели» в более понятное «Не те сели». И вместо того, чтобы пытаться пробить лед и начать делать что-то всерьез, старается сидеть на попе ровно и НЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО!

Чем меньше делаешь, тем целее будешь.

Дмитрий Грунюшкин