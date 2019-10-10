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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Отца троих детей хотят лишить родительских прав за то, что они не знают, кто такой Чебурашка

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Отца троих детей хотят лишить родительских прав за то, что они не знают, кто такой Чебурашка

Комиссия по делам несовершеннолетних Хворостянского района Самарской области собирается лишить отца троих детей родительских прав на основании жалоб родителей их одноклассников.

Они заявили, что трое детей Ивана Сидорова (имена изменены, настоящие ФИО в редакции) "неправильно влияют" на их отпрысков. После развода мужчина один воспитывает трех мальчиков - младшему 11 лет, старшему 15. Ранее семья жила в Боснии, сейчас Сидоров преподает психологию, а его дети знают иностранные языки.

Отца вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних и обвинили в "неисполнении родительских обязанностей". Оказывается, о ужас! дома нет телевизора и дети не знают, кто такой Чебурашка и кот Леопольд, а средний сын умеет вязать крючком, и, значит - он нетрадиционной ориентации.

В прошлом году братьев Сидоровых по настоянию органов опеки Хворостянского района уже отправляли на три месяца в Самару на социально-психиатрическую экспертизу. Все это время они жили в приюте. Хотя врачи признали детей нормальными, органы опеки обратились с иском о лишении Сидорова родительских прав и получили отказ, сообщает канал "Чувство справедливости".

Сейчас КДН Хворостянского района обратилась в районную прокуратуру с заявлением о лишении Сидорова родительских прав. В случае удовлетворения надзорным ведомством ходатайства КДН, детей отправят в приют уже навсегда.

БИ

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