В Лабинском районе побывали рабочие группы ЗСК

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10 октября 2019, 12:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергей Жиленко провел в Лабинском районе выездное заседание рабочей группы. Основной темой встречи с руководством местной администрации стала подготовка к проведению традиционного Дня муниципального образования в краевом парламенте.

В ней приняли участие глава Лабинского района Игорь Чагаев, депутат ЗСК от избирательного округа Иван Артеменко, специалисты администрации.

Открывая заседание, Сергей Жиленко напомнил, что данная работа проводится в рамках исполнения Указа Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также реализации национальных и региональных проектов.

Участники встречи ознакомились с темпами развития района и определили сдерживающие их факторы.

- Наша задача сегодня реализовать те приоритетные направления, которые обозначил глава государства. Это масштабная работа, которую мы должны сделать сообща, – подчеркнул Сергей Жиленко.

В тот же день в Лабинском районе ситуацию изучила рабочая группа комитета ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков во главе с Алексеем Титовым. В центре внимания были состояние сферы предпринимательства и инвестиционный климат в муниципалитете.

Ситуацию в районе по профильным направлениям изучат и рабочие группы других комитетов краевого парламента. Результаты работы затем будут обобщены в комитетах, после чего их детально обсудят на заседании «круглого стола», который пройдет под председательством главы кубанского парламента Юрия Бурлачко уже в ближайшее время.