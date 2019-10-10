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10 октября 2019, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Органик-продукты производятся без удобрений, правда, они довольно дорогие. Для того, чтобы российское продовольствие было более доступным, необходимо вести интенсивное сельское хозяйство.

"При производстве "зеленой" продукции допускается определенное количество высококачественных удобрений", - рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Товары, произведенные подобным образом, будут называться "продуктами с улучшенными экологическими свойствами".

Как сообщает "Российская газета", Минсельхоз работает над продвижением "зеленых" продуктов. Закон об органической продукции уже приняли, он вступит в силу в следующем году.

Очень многое в производстве растительной пищи зависит от удобрений. В Европу удобрения поступают из Северной Африки. Их фосфатные удобрения выделяют из ископаемой руды, которая содержит кадмий, ртуть и другие примеси очень токсичных металлов.

Российские удобрения получают из вулканической руды, откуда все тяжелые металлы испарились еще на этапе формирования. Эти удобрения и продукты, произведенные с их использованием, будут маркировать под "зеленым брендом" и выставлять на мировой рынок.