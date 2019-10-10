Тела двух молодых бортпроводников авиакомпании обнаружены в квартире в подмосковных Химках

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10 октября 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

Подмосковные следователями устанавливаются обстоятельства смерти двух молодых мужчин, работавших бортпроводниками в авиакомпании, тела которых обнаружены в съемной квартире города Химки. По данным СКР, тела 29 и 27-летнего мужчин обнаружены 9 октября в арендуемой квартире по улице Германа Титова.

Следов насильственной смерти на трупах не обнаружено. Личности мужчин установлены. СМИ пишут, что они работали бортпроводниками в одной из российских авиакомпаний. В СКР сообщили, что с места происшествия изъято порошкообразное вещество белого цвета, которое отправлено на химическое исследование. Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области по данному факту организована доследственная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.