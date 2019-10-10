Жителей Казани возмутило видео антисанитарии в столовой, снятое школьником

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10 октября 2019, 12:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот видео из школьной столовой

Один из учеников казанской школы снял видео в столовой. В нем ученик сделал упор на антисанитарии. Видео было опубликовано в социальных сетях. Оно возмутило родителей. Одни потребовали срочной проверки, другие заподозрили подвох.

Видео снял дежурный по столовой. Школьник прошел сначала по залу для приема пищи, потом проник на кухню. Он снимал все подряд, и комментировал.

«Это наша школа», — пояснил закадровый голос: «Грязная тарелка, раз, два. Третья грязная тарелка. Эта, вроде, чистая. А тут можно…»

В тарелках лежат дохлые мухи. После этого школьник зашел помещение где, моют посуду на кухне и прокомментировал: «Грязно».

Взрослых видео возмутило. Они начали требовать немедленную проверку. Но некоторые обратили внимание на нестыковки: «Специально в тарелки накидали мух перед съемкой, напакостить хотят просто поварам».

Мухи в тарелках, действительно, выглядят неуместно. Сейчас в Татарстане холодно. Мух уже давно нет.

Так или иначе, но местные власти видео уже заинтересовались. В школу, где производилась скандальная съемка, направлена проверка.