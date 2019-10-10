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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Все во имя театра" - Марк Варшавер о Марке Захарове

, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

"Все во имя театра" - Марк Варшавер о Марке Захарове
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Директор Ленкома Марк Варшавер в эксклюзивном интервью Андрею Угланову, главному редактору "Аргументов недели", рассказал о недавно ушедшем из жизни великом режиссёре Марке Захарове.

"Дети относятся к своим родителям с таким пиететом, со вниманием. А Марк Анатольевич, он относился к театру так же, как к своему дитя. И даже есть такое расхожее мнение, что ради театра он был готов пойти на все. При советской власти он был членом партии, после того, как не стало советской власти, он не стал членом партии. Он дружил со всеми руководителями, и кто-то говорил, что это может быть такое свойство человека. А на самом-то деле все было для того, чтобы сохранить театр и при «белых», и при «красных», и при ком угодно. Вот это ему удалось."


Полное интервью смотрите на канале "За углом".

bl

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