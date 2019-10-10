Пропавшая в Энгельсе девочка найдена живой и невредимой

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10 октября 2019, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Titov, globallookpress.com

Пропавшая в Энгельсе Саратовской области девочка, 13-летняя школьница Алёна Бобкова, найдена живой и невредимой. Девочка в среду, 9 октября, в 16 часов ушла из дома, расположенного на улице Колотилова, и домой не вернулась.

Родители школьницы забили тревогу из-за исчезновения дочери и обратились в отдел полиции № 3 в составе МУ МВД России "Энгельсское". Полиция в Саратовской области оперативно приступила к поиску пропавшего ребенка. По данным МВД, на поиски девочки был ориентирован личный состав отдела полиции. Оперативники проверили места ее возможного пребывания, опросили родственников и друзей Алёны.

В результате девочку нашли у подруги. Школьницу отвели домой и с ней провели профилактическую беседу.