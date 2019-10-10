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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Пропавшая в Энгельсе девочка найдена живой и невредимой

, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Пропавшая в Энгельсе девочка найдена живой и невредимой
Nikolay Titov, globallookpress.com

Пропавшая в Энгельсе Саратовской области девочка, 13-летняя школьница Алёна Бобкова, найдена живой и невредимой.  Девочка в среду, 9 октября, в 16 часов ушла из дома, расположенного на улице Колотилова, и домой не вернулась.

Родители школьницы забили тревогу из-за исчезновения дочери и обратились в отдел полиции № 3 в составе МУ МВД России "Энгельсское".  Полиция в Саратовской области оперативно приступила к поиску пропавшего ребенка.  По данным МВД, на поиски девочки был ориентирован личный состав отдела полиции. Оперативники проверили места ее возможного пребывания, опросили родственников и друзей Алёны.

В результате девочку нашли у подруги. Школьницу отвели домой и с ней провели профилактическую беседу.

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