В Екатеринбурге ЧП произошло с военным самолётом Ан-12

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10 октября 2019, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Минобороны

В Екатеринбурге в четверг, 10 октября, ЧП произошло с военным самолётом Ан-12. Военно-транспортный самолёт Ан-12 сегодня в 11:19 по местному времени совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В результате авиапроисшествия никто не пострадал.

Аэропорт Кольцов закрыт до 13:30 по местному времени. (разница с Москвой - два часа). Названа предварительная причина аварийной посадки Ан-12. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что причиной аварийной посадки стал невыход шасси, - передает РИА Новости. Ан-12 выполнял плановый полёт.