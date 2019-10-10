Активисты просят Путина защитить мужчин от домашнего насилия

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10 октября 2019, 10:49 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

18 сентября активисты «Мужского движения», выступающие против дискриминации мужчин, отправили письмо Владимиру Путину с просьбой взять дело сестёр Хачатурян на личный контроль. Они считают, что требования общественности о немедленном принятии закона о домашнем насилии – не необходимая мера, а пропаганда ненависти и призыв убивать мужчин. С текстом письма и требованиями организации ознакомилась корреспондент «Аргументов Недели».

«Границы России открыты, и люди, которые ненавидят традиционные ценности, православную культуру, традиционную семью, симпатизируют распространению гомосексуализма… и других половых извращений, не хотят иметь семью могут свободно выбирать себе любую другую страну для проживания, а не пытаться яростно разрушить основы современного российского государства», – это цитата из письма активистов «Мужского движения». Представители организации считают, что требования о прекращении уголовного преследования в отношении сестёр Хачатурян направлено исключительно на создание негативного эмоционального фона в стране и может привести к разрушению патриархального строя, устоявшегося в России. Кроме того, они высказываются против введения закона о профилактике домашнего насилия.

К тексту письма «Мужского движения» были приложены данные о произошедших в России убийствах детьми своих родителей за последние несколько лет. В таблице активистов приведены примеры 21 убийства, при этом, в четырёх из них преступление в отношении родителей совершили девушки. Авторы статистики не приводят подробного анализа каждого убийства, а данные взяты исключительно из СМИ. Подробности этого обращения мы обсудили с адвокатом стороны потерпевших в деле сестер Хачатурян Юлией Нитченко.

«Это письмо от мужчин всей России, к движению примкнули уже 80 тысяч человек. Они беспокоятся о том, что завтра их жёны и дети возьмут молотки, ножи и будут им отрубать руки, ноги, головы. Почему-то считается, что жертвами домашнего насилия могут быть только женщины, но ведь это не так, – объяснила «Аргументам Недели» адвокат. – Когда женщина подвергается насилию и пытается что-то сделать, она идёт в полицию, прокуратуру, есть свидетели, показания. В случае с сёстрами Хачатурян таких доказательств нет: они никуда не ходили, не убегали, напротив, отец их выгонял, не мог терпеть их поведение. При этом, у них были заграничные паспорта, деньги, но они даже не пытались убежать, хотя по их словам им было очень плохо. В материалах дела нет ни одного доказательства того, что Михаил Хачатурян применял к ним истязания, насилие. Только нецензурно выражался. Могу сказать, что к следователю, который изначально вёл дело, сейчас много вопросов, он проявил свою некомпетентность, а у девочек совершенно точно были корыстные мотивы».

Да, с делом сестёр Хачатурян действительно не всё так однозначно, но статистика буквально кричит, что закон о профилактике домашнего насилия нашей стране необходим.

Данные Федеральной службы государственной статистики за 2017 год пугают. Согласно им, от насильственных действий, совершенных в отношении члена семьи, пострадали 71,2% женщин и 28,8% мужчин. Согласно мировым данным ООН, около 50 тысяч женщин и девочек во всем мире погибли за один год от насилия со стороны партнеров или родственников, в целом же, жертвами убийств в 2017 году стали 87 тысяч женщин. К сожалению, в России официальной статистики по смертности от домашнего насилия нет, поскольку это понятие до конца не определено.

«К сожалению, закон в нашей стране плохо защищает женщин, подвергшихся домашнему насилию, – подтверждает директор кризисного центра для женщин «АННА» Марина Писклакова-Паркер. – Но винить только полицию в этом нельзя, потому что у них нет закона, они просто вынуждены отправлять женщин к мировым судьям. Мужчине грозит лишь штраф, в результате которого ситуация в семье может только усугубиться».









«Женщина сама может распознать потенциального насильника. Такой человек ещё до применения силы будет выстраивать контроль над жертвой. Считается, что мужчина должен быть властным, иначе есть риск показаться слабаком. Но мы говорим о буквальном контроле, когда жена отчитывается о том, где она была, сколько денег потратила, с кем была. Женщина постоянно испытывает страх, который потом становится основным препятствием для обращения за помощью, – поясняет Марина Писклакова-Паркер. – А откуда берется склонность к насилию? Как правило, это люди, которым не помогли в детстве. Часто это дети, которые видели насилие в семье или подвергались буллингу, пережили травму. Поэтому закон нужен не только для защиты пострадавших, но и для того, чтобы помочь насильникам изменить свой образ жизни».

Вот лишь несколько громких дел, которые всколыхнули страну. В каждой истории пострадавшей оказалась женщина, и каждую из них можно было бы спасти, будь у нас закон о домашнем насилии. Сегодня женщинам приходится самостоятельно искать способы постоять за себя.

Регина Гагиева, 22 года

Регину Гагиеву убил бывший муж — 31-летний экс-полицейский Вадим Техов. Мужчина ворвался к ней на работу, размахивая телефоном, что-то объяснял, а потом выхватил нож и нанёс бывшей супруге 10 ударов ножом в горло и грудь. Преступление попало на камеру видеонаблюдение, жестокость кадров поражает. По словам сестры погибшей, Техов постоянно угрожал Регине убийством и бил. Девушка появлялась на людях с побоями, знакомые заставляли её писать заявления в полицию, однако там на них не реагировали. Это бездействие стоило Регине жизни. У девушки остался ребёнок.

Яна Савчук, 36 лет

17 ноября 2016 года у жительницы Орла Яны Савчук произошел конфликт с бывшим возлюбленным Андреем Бочковым. Девушка, опасаясь за свою жизнь, вызвала полицейских и заявила, что Бочков угрожает ей убийством. Сотрудники прибыли и тут же уехали, посчитав конфликт незначительным. Слова участковойНатальи Башкатовой, которые попали на аудио, стали синонимом полицейской халатности: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте». Реплика оказалась пророческой. В ходе ссоры Бочков жестоко избил Савчук, девушка скончалась от полученных травм.

Елена Верба, 27 лет

Это преступление потрясло весь Солнечногорский район.Сотрудник СОБР Сергей Гусятников убил свою жену, труп матери нашел их семилетний сын. Прибывшие на место преступления эксперты насчитали у женщины более 50 ножевых ранений. Мать девушки Анна Верба рассказала, что предпосылки к такому исходу были. «Она говорила, что было пробито колесо. Он на машине ждал ее на дороге, поменял ей колесо, потом говорит: "Ой, смотри, Аленка, грибочки в лесу". Он ее заманил в эту лесополосу и там просто приставил ей нож к руке», – вспоминает Анна Верба. После случившегося, Елена Верба обратилась в травмпункт, оттуда сообщение о ее травмах передали в полицию. Проводивший проверку участковый уговорил Елену отказаться от претензий, уповая на то, что заявление поставит крест на карьере мужа в МВД. Девушка в итоге написала объяснение о том, что получила травмы, когда поскользнулась в лесу и упала. Это решение стало для неё роковым.

Елена Зарипова, 32 года

В ночь с 20 на 21 августа этого года в поселке Локомотивный Челябинской области депутат Азат Зарипов убил свою жену Елену. В городе ходили слухи о неверности женщины, но доказательств не было. Муж ревновал молодую и красивую жену, начал выпивать и поздно приходить домой. Дальше стало только хуже. Елена заявила, что собралась вместе с детьми переезжать к любовнику в Новосибирск. Депутат не мог смириться с этой новостью: он напился с другом, попросил отвезти его домой. Говорят, Елену предупреждали, что её муж едет домой не с добрыми намерениями, но она не восприняла это всерьёз. Когда Зарипов зашел в квартиру, началась ссора, он достал ружье и два раза выстрелил в супругу на глазах у 11-летнего сына, на шум прибежали и младшие дети. Зарипов просто ушёл.









Напомним, в феврале 2017 года в России приняли закон о декриминализации домашнего насилия. С тех пор побои, нанесенные впервые, считаются административным правонарушением, а не преступлением. Многие считают этот закон огромной ошибкой. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко недавно поручила сенаторам проанализировать состояние российского законодательства в рамках семейного бытового насилия, чтобы принять меры, необходимые для защиты женщин. За принятие закона о профилактике домашнего насилия неоднократно высказывались активисты и представители власти, в том числе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Анастасия НЕЧЕПУРНОВА