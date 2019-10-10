Выпускники челябинского медвуза работают от Владивостока до Москвы

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10 октября 2019, 10:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено пресс-службой ЮУГМУ

75 лет исполнилось Южно-Уральскому государственному медицинскому университету. За эти годы он подготовил около 30 тысяч квалифицированных врачей. Выпускники вуза теперь работают по всем просторам России, от Москвы до Владивостока.

В 1944 году состоялся первый набор абитуриентов в новое учебное заведение – Челябинский медицинский институт. Основой для него стал Киевский мединститут, эвакуированный на Урал в годы войны. С тех пор помимо лечебного факультета вуз обзавелся множеством специальностей и факультетов, готовя специалистов самого разного профиля. Помимо врачей университет выпускает из своих стен клинических психологов, провизоров, и даже менеджеров. Вдобавок к этому на его базе возможно получить и среднее медицинское образование.

Ректор ЮУГМУ Илья Волчегорский заверил, что и по сей день высшее медицинское образование очень ценится в стране. «Многие абитуриенты выбирают этот путь, это всегда колоссальное удовлетворение от ситуации, когда удалось помочь больному. Спрос на медицинское образование крайне высок», - заявил он в своем интервью изданию «Южноуральская панорама».