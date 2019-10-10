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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

26 Хабибов: перечислены самые популярные имена для новорожденных в Москве

, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

26 Хабибов: перечислены самые популярные имена для новорожденных в Москве
фото: pixabay.com

Начальник московского управления ЗАГС Елена Ефремова рассказала о самых популярных детских именах в за 2019 год. По её словам, большинство младенцев называли София и Александр, Хабиб и Добрыня.

Так, 34 и 26 мальчиков назвали Добрыней и Хабибом соответственно, а также некоторые младенцы получили имена Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь и Огнеслав, передаёт РИА Новости.

Среди девочек наиболее популярным необычным именем стала Енисея - 315 девочек, а редкими - Лукерия, Евфросинья и Феофания.

Ефремова отметила, что наиболее часто детей называли Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев, Матвей, а также Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева.

БА

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