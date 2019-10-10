Зарплаты военнослужащих и пенсии военным пенсионерам проиндексируют с 1 января?

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10 октября 2019, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров могут увеличиться с 1 января 2020 года. Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с нового года.

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Зампред комитета Юрий Швыткин уточнил, что планируется, что индексация зарплат действующим военнослужащим составит 4,3%, а военным пенсионерам — 6,3%. По его словам, также речь идёт о повышении окладов гражданским служащим. Точных параметров повышения окладов парламентарий не назвал, - сообщает РИА Новости.

Комитет по обороне опубликовал своё заключение на проект бюджета. В документе, подписанном главой комитета Владимиром Шамановым, указано, что правительство не принимает во внимание рекомендации проблем повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти.