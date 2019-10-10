Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Зарплаты военнослужащих и пенсии военным пенсионерам проиндексируют с 1 января?

, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Зарплаты военнослужащих и пенсии военным пенсионерам проиндексируют с 1 января?
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров могут увеличиться с 1 января 2020 года.  Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с нового года.

Военным не хватает денег. Генерал Владимир Шаманов заявил об игнорировании правительством потребностей армии

Военным не хватает денег. Генерал Владимир Шаманов заявил об игнорировании правительством потребностей армии

Зампред комитета Юрий Швыткин уточнил, что планируется, что индексация зарплат действующим военнослужащим составит 4,3%, а военным пенсионерам — 6,3%. По его словам, также речь идёт о повышении окладов гражданским служащим. Точных параметров повышения окладов парламентарий не назвал, - сообщает РИА Новости. 

Комитет по обороне опубликовал своё заключение на проект бюджета. В документе, подписанном главой комитета Владимиром Шамановым, указано, что правительство не принимает во внимание рекомендации проблем повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти.

ИЧ

//картина дня

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры о результатах готовности к проведению саммита в "нормандском формате"…

В мире

В ходе новой операции армия Турции нанесла удары по "объекту террористов" в Сирии

В ходе новой операции армия Турции нанесла удары по "объекту террористов" в Сирии

В ходе новой военной операции "Источник мира" армия Турции за несколько часов нанесла мощные удары по 181 "объекту террористов" в Сирии. Вооруженные силы Турции нанесли авиаудар по тюрьме.

Украина рискует попасть в «ловушку России» в ходе урегулирования конфликта в Донбассе, чтобы предотвратить данный сценарий, необходимо выполнить ряд шагов. С соответствующим заявлением выступил Петр Порошенко.

Украина рискует попасть в «ловушку России» в ходе урегулирования конфликта в Донбассе, чтобы предотвратить данный…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Авторы пафосного, но совершенно провального российского фильма "Тайна печати дракона" массово увольняют сотрудников. 50 миллионов долларов вылетели в трубу и кто-то…

//новости ан

Под Екатеринбургом планируют открыть полигон для сжигания медицинских отходов. Местные жители боятся, что ядовитые вещества отравят реки, а торф под полигоном загорится.

Полицейские, расследуя уголовное дело, отправили в ЗАГС странный запрос с просьбой уточнить, есть ли у гражданина дети. И если нет, то почему. Сотрудники учреждения…

//новости ан

Подмосковные следователями устанавливаются обстоятельства смерти двух молодых мужчин, работавших бортпроводниками в авиакомпании, тела которых обнаружены в съемной…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Комитет Госдумы по обороне во главе с генералом, бывшим командующим ВДВ Владимиром Шамановым заявил об игнорировании правительством его предложений по потребностям армии…

//новости ан

Повышение зарплаты губернатора Иркутской области - выполнение указа президента РФ. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что губернатор Иркутской области предложил…