В Хабаровском крае вдвое увеличат «подъемные» для педагогов

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10 октября 2019, 10:54 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Теперь подъемные выплаты молодым учителям Хабаровского края вырастут вдвое. Вместо 30 тысяч рублей педагоги будут получать по 60 тысяч рублей.

В существующий закон внесены соответствующие поправки депутатами профильного комитета краевой дума. Дело в том, что этот закон был принят еще в 1997 году. Все это время ни одного изменения в нем не было. Таким образом, сумма подъемных для учителей была фактически обесценена. Теперь же бюджет выделит круглую сумму на исправление ситуации.

В следующем году из казны на увеличение подъемных будет выделено 13 миллионов рублей. Отметим, что молодые педагоги столицы получают выплаты, приравнивающиеся к 100 тысячам рублей, в Санкт-Петербурге выплата равняется свыше 67 тысяч рублей для отличников, а прочим выпускникам – порядка 50 тысяч.