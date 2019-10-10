Родителей курящих детей хотят наказывать штрафами и арестом

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10 октября 2019, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Правительственная комиссия обсуждает введение административной ответственности для родителей курящих детей. Об этом говорится в протоколе заседания правкомиссии от 23 сентября за подписью главы МВД Владимира Колокольцева.

Согласно документу, в проект нового КоАП РФ следует внести норму "об ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними", пишет газета "Известия".

Известно, что соответствующие меры могут вступить в силу в 2021 году. Речь идёт о штрафах, аресте на несколько суток или предупреждении.

Отмечается, что Роспотребнадзор должен подготовить и предоставить документ в Минюст до 23 октября.