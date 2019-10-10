Родителей курящих детей хотят наказывать штрафами и арестом

Правительственная комиссия обсуждает введение административной ответственности для родителей курящих детей. Об этом говорится в протоколе заседания правкомиссии от 23 сентября за подписью главы МВД Владимира Колокольцева.
Согласно документу, в проект нового КоАП РФ следует внести норму "об ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними", пишет газета "Известия".
Известно, что соответствующие меры могут вступить в силу в 2021 году. Речь идёт о штрафах, аресте на несколько суток или предупреждении.
Отмечается, что Роспотребнадзор должен подготовить и предоставить документ в Минюст до 23 октября.