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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Военным не хватает денег. Генерал Владимир Шаманов заявил об игнорировании правительством потребностей армии

, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Военным не хватает денег. Генерал Владимир Шаманов заявил об игнорировании правительством потребностей армии
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Комитет Госдумы по обороне во главе с генералом, бывшим командующим ВДВ Владимиром Шамановым заявил об игнорировании правительством его предложений по потребностям армии.  Комитет, возглавляемый Шамановым, составил заключение на правительственный проект закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

В документе указано, что правительство вообще не учло рекомендации проблем повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти. В комитете считают, что в связи с этой ситуацией может произойти рост очереди на жилье среди военных и социальной несправедливости.

Комитет просит выделить дополнительные деньги на закупку горюче-смазочных материалов, иначе это негативно скажется на боевой подготовке военнослужащих.

8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд рублей.  По данным комитета Госдумы, возглавляемого Шамановым, с июня 2018 года возникли проблемы в накопительно-ипотечной системе для военных.

Заключение Комитета Госдумы по обороне  к первому чтению законопроекта в бюджете  опубликовано на сайте нижней палаты. 

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