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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперт посоветовала, как спастись от выгорания на работе

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт посоветовала, как спастись от выгорания на работе
фото: pixabay.com

Психотерапевт Сиобхан Мюррей рассказала, как избежать выгорания на работе. Признаки синдрома эмоционального выгорания: постоянное чувство усталости, головные боли, бессонница, боли в груди и спине, набор лишнего веса, подавленное настроение, снижение когнитивных способностей и проблемы с концентрацией внимания, депрессия.

Психотерапевт Сиобхан Мюррей отметила, что выгорание может быть вызвано не только напряженной работой, но и проблемами в личной жизни. По ее опыту работы с клиентами, эмоциональное истощение может быть вызвано личными ситуациями, такими как длительный уход за больным ребенком, уход за пожилым родителем, разрушающие отношения и даже развод.

Эксперт советует изменить образ жизни. Важно нормализовать свой сон.

Второе – устранить источники стресса. Если не получится получить поддержку внутри компании, можно уйти в отпуск, чтобы отдохнуть, восстановить силы и свою эмоциональную и физическую устойчивость, - цитирует эксперта РИА Новости.
Она  рекомендует своим клиентам регулярно проводить "самоаудит", чтобы выявить возможные причины внутреннего напряжения. По словам эксперта, не факт что посещение занятия йогой два раза в неделю уменьшит стресс. Желательно совершать 20-минутные прогулки семь дней в неделю вместо того, чтобы пытаться быть перфекционистом. "Расставьте приоритеты в своем расписании, избегайте многозадачности, анализируйте отношения, которые вызывают у вас стресс, создавайте разумные границы на работе", - поделилась советами психотерапевт.

ИЧ

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