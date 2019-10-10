Телевеущий Владимир Соловьев оскорбил известного журналиста, назвав «деградантом»

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10 октября 2019, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

Alexander Chernykh, globallookpress.com

Телевеущий Владимир Соловьев недавно оскорбил известного журналиста Олега Кашина, назвав «деградантом».

Кашин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» ответил на оскорбление Соловьева, назвав телеведущего «психопатом в чистом виде».

Журналист «КП» Роман Голованов сделал Кашину замечание о недопустимости оскорблений. Кашин назвал это не оскорблением, а «диагнозом». Кашин сейчас живет а Лндоне. По его словам, он не смотрит передачи Соловьева по телевидению.

Кашин назвал Соловьева «психопатом в чистом виде», после того, как телеведущий назвал его «деградантом», - сообщает URA.RU.

В беседе с Романом Головановым Соловьев ранее заявил, что не знает, кто такой Кашин. После того, как Голованов уточнил, что речь идет об известном российском публицисте, проживающем сейчас в Лондоне, он заявил, что Кашин ему «не интересен».

«... Единственное, чем он был интересен, это скоростью деградации. А если мы будем рассматривать каждого деграданта и его точку зрения, мы на этом потеряем слишком много времени», — сказал Соловьев.

Блогер Максим Кононенко призвал Соловьева и Кашина не допускать оскорблений в адрес друг друга.