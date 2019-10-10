Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Представители губернатора Иркутской области объяснили поднятие оклада главе региона на 44 процента

, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]

Представители губернатора Иркутской области объяснили поднятие оклада главе региона на 44 процента
фото: pixabay.com

Повышение зарплаты губернатора Иркутской области - выполнение указа президента РФ.  Сегодня в СМИ появилась информация о том, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента.

В Кремле объяснили, почему президенту и премьер-министру увеличили зарплату

В Кремле объяснили, почему президенту и премьер-министру увеличили зарплату

Сейчас оклад главы Приангарья составляет чуть менее 19 тысяч рублей. Руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Павел Добродеев объяснил, что оклад поднимается в связи с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с 1 октября 2019 года в соответствии с указом главой государства, - передает РИА Новости. Он подчеркнул, что размер оклада увеличивается "в рамках законодательства, поскольку расчет зар платы подчиненных непосредственно привязан к уровню зарплаты руководителя, и выполнить указ без этой меры невозможно". Соответствующий документ внесен в Законодательное собрание региона. Также будут увеличены зарплаты 74 человек, замещающих областные государственные должности.

Добродеев опроверг, что оклад губернатора поднимается на 44 процента.

Президент России Владимир Путин в августе  заявил о необходимости повышения зарплаты во всех территориальных органах федеральных ведомств.

ИЧ

//картина дня

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры о результатах готовности к проведению саммита в "нормандском формате"…

В мире

В ходе новой операции армия Турции нанесла удары по "объекту террористов" в Сирии

В ходе новой операции армия Турции нанесла удары по "объекту террористов" в Сирии

В ходе новой военной операции "Источник мира" армия Турции за несколько часов нанесла мощные удары по 181 "объекту террористов" в Сирии. Вооруженные силы Турции нанесли авиаудар по тюрьме.

Украина рискует попасть в «ловушку России» в ходе урегулирования конфликта в Донбассе, чтобы предотвратить данный сценарий, необходимо выполнить ряд шагов. С соответствующим заявлением выступил Петр Порошенко.

Украина рискует попасть в «ловушку России» в ходе урегулирования конфликта в Донбассе, чтобы предотвратить данный…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Авторы пафосного, но совершенно провального российского фильма "Тайна печати дракона" массово увольняют сотрудников. 50 миллионов долларов вылетели в трубу и кто-то…

//новости ан

Под Екатеринбургом планируют открыть полигон для сжигания медицинских отходов. Местные жители боятся, что ядовитые вещества отравят реки, а торф под полигоном загорится.

Полицейские, расследуя уголовное дело, отправили в ЗАГС странный запрос с просьбой уточнить, есть ли у гражданина дети. И если нет, то почему. Сотрудники учреждения…

//новости ан

//новости ан

Подмосковные следователями устанавливаются обстоятельства смерти двух молодых мужчин, работавших бортпроводниками в авиакомпании, тела которых обнаружены в съемной…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Комитет Госдумы по обороне во главе с генералом, бывшим командующим ВДВ Владимиром Шамановым заявил об игнорировании правительством его предложений по потребностям армии…

Повышение зарплаты губернатора Иркутской области - выполнение указа президента РФ. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что губернатор Иркутской области предложил…