Представители губернатора Иркутской области объяснили поднятие оклада главе региона на 44 процента

//Общество 13+

10 октября 2019, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Повышение зарплаты губернатора Иркутской области - выполнение указа президента РФ. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента.

В Кремле объяснили, почему президенту и премьер-министру увеличили зарплату

Сейчас оклад главы Приангарья составляет чуть менее 19 тысяч рублей. Руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Павел Добродеев объяснил, что оклад поднимается в связи с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с 1 октября 2019 года в соответствии с указом главой государства, - передает РИА Новости. Он подчеркнул, что размер оклада увеличивается "в рамках законодательства, поскольку расчет зар платы подчиненных непосредственно привязан к уровню зарплаты руководителя, и выполнить указ без этой меры невозможно". Соответствующий документ внесен в Законодательное собрание региона. Также будут увеличены зарплаты 74 человек, замещающих областные государственные должности.

Добродеев опроверг, что оклад губернатора поднимается на 44 процента.

Президент России Владимир Путин в августе заявил о необходимости повышения зарплаты во всех территориальных органах федеральных ведомств.