Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик, она вернулась в Москву

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10 октября 2019, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Российская журналистка Юлия Юзик отпущена в Иране и уже вернулась в Москву. Посольство России в Тегеране ранее сообщило, что иранские власти отпустили россиянку. В четверг, 10 октября, рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву. Самолет рейса Тегеран - Москва около шести утра приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

Создана петиция с требованием вернуть на родину задержанную в Иране журналистку Юлию Юзик

Журналистку встречали мама и коллеги - корреспонденты телеканалов и информагентств, передает РИА Новости. Бывший муж Юзик журналист и писатель Борис Войцеховский подтвердил, что Юлия вернулась.

Но она не вышла через зону таможенного контроля сектора А терминала F Шереметьево, куда прилетел рейс из Тегерана. По его словам, она позвонила маме и сообщила, что ее вывели как-то через другой выход.