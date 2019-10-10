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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В России может появиться больше врачей-мигрантов

, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

В России может появиться больше врачей-мигрантов
фото: pixabay.com

В России может появиться больше врачей разных специальностей - мигрантов. Для решения кадрового вопроса Минздрава собираются привлечь медиков из-за рубежа. Врачам - иностранцам планируют давать гражданство РФ в упрощенном порядке.

По мнению экспертов, мигранты хотя бы частично закроют имеющиеся вакансии врачей, - пишут "Известия".
Сегодня кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на четыре процента. Согласно информации Минтруда и Минздрава РФ, на биржах труда зарегистрировано около тысячи медиков, но потребность в специалистах в разы больше. В России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей.

Только дефицит онкологов - четыре тысячи человек. По сведениям Минздрава, только поликлиники испытывают дефицит более 25 тысяч врачей и около 130 тысяч медсестер и других представителей среднего персонала.

На прошлой неделе Минтруд выставил на общественное обсуждение проект приказа о списке профессий, обладателям которых предоставят упрощенный порядок получения паспорта гражданина РФ. По просьбе региональных властей этот перечень был дополнен врачами и фельдшерами скорой помощи.

 

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