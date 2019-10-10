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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Круговорот химикатов в природе или зачем китайцам Syngenta и русская земля?

, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

Круговорот химикатов в природе или зачем китайцам Syngenta и русская земля?
agromera-apk.ru

В середине сентября наткнулся в соцсетях на жалобный пост – фейсбучный друг  жаловался, что не везет с арбузами, что ни купит- то невкусный, то недозрелый, то водянистый, а один вообще попался явно нитратный. «Всего один нитратный? – удивился один из друзей – у нас в Астраханской области уже все арбузы выращивают китайцы, а это значит, что не только нитраты, но и пестициды и селитра вам обеспечены в любом случае».  «А вся эта химия, попадая в организм, становится канцерогеном, поражает слизистую, снижает уровень гемоглобина,  серьезно подрывает сердце, в печени и почках оседают тяжелые металлы и всё это провоцирует образование злокачественных опухолей» - «успокоил» друга второй собеседник.

И ведь не только бахчевые! И ведь не только потребители! По всей России – от Калининграда до Владивостока - раздаются стоны российских фермеров, страдающих от натиска наглых, отмороженных китайских «товарищей», которые ведут себя совсем не как товарищи и коммунисты, а как отмороженные капиталисты. Китайские «фермеры» скупают землю сотнями гектаров, «ради прибыли попирая все человеческие законы», выкачивая все соки из кормилицы – земли и пичкая нас отравленной дрянью.

И параллельно этому химическому беспределу мы видим как швейцарский концерн Syngenta, один из мировых лидеров производства ядохимикатов, скупает Китайская государственная химическая корпорация  China National Chemical Corporation (ChemChina). А российская дочка этого китайского концерна  - Сингента - ведёт агрессивную политику на нашем рынке, наращивая локализованное  производство «гербицидов сплошного действия» у нас в стране.

Для чего?

Для того, чтобы продавать их китайцам, работающим на нашей земле.

Чтобы они кормили нашу землю ядохимикатами.

Чтобы мы ели эти «продукты», выращенные китайцами с «помощью»  китайских пестицидов на русской земле.

Круг замкнулся.

ГБ

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