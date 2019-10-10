Жемчужины Крыма в опасности?

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10 октября 2019, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]

В 2015 году в экологически чистой местности Республики Крым - у подножия горы Ак-Кая (Белогорский район) - был разработан подземный источник воды. Чтобы сохранить полезные свойства воды, вокруг артезианской скважины построили современный, высокотехнологичный завод с полностью автоматизированными производственными линиями – ООО «Содружество». Завод выпускает минеральную воду и безалкогольные напитки под брендом «Жемчужина Крыма», которые быстро завоевали доверие потребителей и признание профессионалов рынка – достаточно сказать, что продукция ООО «Содружество» поставляется в другую жемчужину Крыма – в международный детский центр «Артек».

Но, как стало известно «АН» из заслуживающего внимания источника, в ООО «Содружество» разгорается корпоративный конфликт, последствия которого, весьма и весьма вероятно, при негативном развитии событий, могут отразиться на качестве и безопасности продукции завода. Учитывая популярность минеральной воды и безалкогольных напитков «Жемчужина Крыма» у отдыхающих и широчайший охват поставок продукции завода «Содружество» в детские учреждения республики Крым, велика вероятность возникновения нежелательных последствий для здоровья потребителей данной продукции.

Конфликт, про который нам стало известно, разгорается вокруг 20% акции, которые принадлежат Александру Валентиновичу Гончарову, одному из учредителей и бывшему генеральному директору ООО «Содружество». По информации нашего источника, существовала договоренность между Гончаровым и вторым учредителем, Юрием Анатольевичём Петровым (80% акции) о переоформлении доли Гончарова на неких партнёров Петрова, вложивших денежные средства в развитие предприятия. По всей видимости, речь идёт о Сергее Леонидовиче Динкевиче, совладельце, наряду с Петровым, одной из крупнейших агропромышленных групп России - ООО «Агроимпорт».

Как утверждает наш источник, Гончаров принципиально отказывается передавать, кому бы то ни было, свою долю в компании, и, что более тревожно для Петрова с компаньонами, направляет, через нынешнего директора завода, Вадима Владимировича Кириленко, оперативные финансовые потоки на неуставные цели, т.е. проще говоря, выводит средства из предприятия. Логично предположить, продолжает источник «АН», что за финансами в неизвестном направлении может последовать и оборудование завода, а это выводит частный корпоративный конфликт как минимум, на республиканский уровень, так как может отразиться на продовольственной безопасности Республики Крым.

Так как, если этот корпоративный конфликт действительно имеет место быть, то проблема явно носит не частный, а общественный характер, поэтому «Аргументы Недели» готовы предоставить слово всем участникам предполагаемого конфликта.