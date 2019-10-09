Сколько бы времени не прошло…

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9 октября 2019, 22:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравил жителей края с 76-й годовщиной освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

В его обращении говорится:

«Сколько бы времени ни прошло с тех трагических дней, но война никогда не уйдёт из памяти россиян. Жители Кубани пережили тяжелейший период немецко-фашистской оккупации. С радостью, со слезами на глазах они встречали своих освободителей – бойцов Красной Армии.

Здесь, у нас на Кубани, была поставлена точка в битве за Кавказ. Героическая эпопея Малой земли, прорыв Голубой линии, воздушная битва в небе Кубани стали решающими в освобождении края и в значительной мере приблизили Победу.

С каждым годом становится всё меньше тех, кто помнит ужасы оккупации, кто участвовал в освободительных боях за наш регион, кто трудился для Победы. Память о том, что пережил наш народ, должна переходить из поколения в поколение.

Низкий поклон всем, кто освобождал кубанскую землю и восстанавливал страну. От всего сердца желаю здоровья и долгих лет жизни нашим дорогим ветеранам. Мирного неба над головой и благополучия всем кубанцам!»