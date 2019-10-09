Риторические вопросы к банку Тинькофф

//Общество 13+

9 октября 2019, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

Несколько дней назад со счёта одного клиента банка Тинькофф было похищено мошенническим путем более 5 миллионов рублей. Это было не простое преступление. Сотрудники банка не только не приложили усилий, чтобы как-то помочь правоохранительным органам найти преступников, но и создали определённые препятствия для этого.



Ситуация началась с того, что друг известного блогера Михаила Жуховицкого открыл счёт в банке Тинькофф. От клиентов на данный счёт поступили денежные средства. Через несколько дней деньги "ушли" неизвестным лицам без ведома обладателя счёта. После того, как клиент обратился в банк с просьбой дать разъяснения, ему ответили весьма странным образом. Менеджер отделения сообщил, что накануне в офис наведались два человека с юристом. В руках у них было решение комиссии по трудовым спорам с информацией о том, что перед ними имеется задолженность от клиента банка Тинькофф. Сотрудники банка, не раздумывая, перевели средства со счёта неизвестным лицам, не уведомив владельца денег о финансовой операции.



Удивительно, что мошенники представились работниками небольшой строительной фирмы, которым задолжали заработную плату за два месяца по 3 миллиона каждому. И эти суммы не удивили банкиров.



Полиция взялась за это дело, однако банк не пошёл навстречу правоохранителям. Упуская возможность найти преступников по горячим следам, руководство банком заявило, что все документы по проведённой операции будут предоставлены только после 30 дневного срока с момента официального запроса. При этом банк не имел права переводить такие средства без уведомления клиента. Помимо этого одной бумажки было недостаточно для такой крупной финансовой операции. В данном случае очень легко просматривается работа ОПГ, в которой замешаны сотрудники финансового учреждения. Складывается впечатление, что информацию о счетах клиентов банка можно получить абсолютно любому постороннему человеку.



По сложившейся ситуации, описанной в посте Михаила Жуховицкого в Facebook, банк Тинькофф добавил комментарий, в котором опровергает воспрепятствованию расследованию. Более того, банк сообщает, что на счёт его клиента поступили средства от сомнительного контрагента, которые попали на проверку в финмониторинг банка. Банк сделал вывод, что компания ООО "Пегас", о которой писал блогер, имеет все признаки фирмы-однодневки. По мнению банка, с помощью решения Комитета по трудовым спорам клиент вывел средства со своего счёта, чтобы не платить премии и налоги.



Несколькими месяцами ранее блогер Александра Баязитова предупреждала, что банк Тинькофф блокирует счета владельцев малого бизнеса и ИП под видом сомнительных операций, при этом парализуя деятельность предпринимателей. И они вынуждены отдавать большие проценты за разблокировку своих счетов. Иначе станут банкротами.



При этом другие пользователи услугами банка Тинькофф отмечают удобство его сервисов, самый продвинутый банкинг, демократичность расценок. К примеру, с кредитной карты банка можно погасить без процентов задолженность в другом банке с отсрочкой до 120 дней. Также пользуются популярностью страховые продукты Тинькофф. Поэтому у любой структуры есть свои плюсы и минусы, которые нужно учитывать при выборе финансовой кредитной организации.



