Как чиновники бьют по рукам тех, кто занимается нашими детьми

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9 октября 2019, 19:15 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева ]

Тренер по самбо Амаду Аратин

Вчера горно-алтайского тренера по самбо Амаду Аратина, уволенного за то, что возил детей на соревнования за свой счет, восстановили в должности. Добивались справедливости, как обычно, всем миром: родители, чьих детей мастер спорта России тренировал в селе Талды за 3500 рублей в месяц, своевременно подняли бучу в соцсетях и отправили коллективную жалобу главе района. Тут же подключились другие неравнодушные. В конце концов достучались до главы Республики Алтай Олега Хорохордина. Посодействовали депутат Госдумы Дмитрий Свищёв и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

А если бы замолчали? Сам Амаду говорит, что добиваться справедливости не пытался, потому что «маленький человек», а сколько таких по всей России? Путин говорит о развитии спорта в стране, а мы своими руками губим энтузиастов, работающих фактически забесплатно в глухомани, куда ехать никто и не хочет. И если по-хорошему разбираться, кто виноват-то? Может, все-таки администрация, которая должна была решить вопрос с транспортом и деньгами?

Амаду Аратин работает простым учителем физкультуры в поселке Сугаш. Вместе с этим уже год поднимает местный спорт в соседней деревне Талды. Каждый день он ездит в секцию по тридцать километров (только в одну сторону), чтобы тренировать 38 своих воспитанников. Получает за это 3,5 тысячи рублей в месяц, которых, к слову, даже на бензин не хватает. На соревнования детей возит на своей машине, вместе с ним родители ребятишек, которые тоже понимают, что без турниров – смысла тренироваться вообще никакого. Последняя поездка, увы, вылилась в скандал.

Случилось всё весной, когда Амаду решил отвезти детей на республиканский турнир по самбо, к которому они так долго готовились. Все было хорошо: документы, медсправки, заявка на участие и введение в курс дела руководства. Вот только нашлось одно «но»: снова не дали транспорт, мол, денег на перевозку детей нет. Для них эта тема пройденная, тренер и родители повезли ребят на своих машинах. Вернулись, а директор школы и руководитель райотдела возмутились, что Амаду возил самбистов за свой счет и якобы без какой-либо договоренности с ними. Итог известен: мужчину уволили.

Когда появился резонанс, заявили, что уволили из-за перераспределения ставок. Такая информация пришла из районного управления образования. К Амаду на тренировки якобы ходили всего 5-6 человек, что, разумеется, ложь.

И, благо, вмешались в это дело те, кто в верхах. Не у всех них, как оказалось, хата с краю. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв откликнулся первым и заявил, что проблему просто так не оставит, даже после разрешения дела Амаду: «К этому вопросу изначально отнеслись как к формальности. Вместо того, чтобы вникнуть в суть проблемы, найти пути её решения, к тому же сохранить секцию и тренера, его просто решили уволить. Конечно, я не спорю, что после серии трагических аварий, в которых гибли наши спортсмены, закон не позволяет перевозить их на частных автомобилях без соблюдения должных требований, но… Где была администрация? Это ведь они обязаны были решить вопрос, выделить деньги или транспорт. Гораздо дешевле же решить эту проблему, чем потом пожинать плоды!

В тех краях, как и в любых маленьких городах, селах и деревнях, очень сложно найти хорошего специалиста. Это большое счастье, что в небольшую деревеньку приехал мастер спорта и фактически забесплатно развивает там борьбу. Разве лучше будет, если от безделья дети начнут слоняться по улицам и спиваться? А так происходит в нашей глубинке повсеместно. Таких людей как Амаду надо поддерживать, помогать им! Я рад, что глава Алтая решил эту проблему, но она показала плачевную ситуацию всего сельского спорта. И я этот вопрос просто так не оставлю. В ближайшее время планирую выступить с инициативой создания и развития программы «сельский тренер». А людям, которые попали в похожую ситуацию, дам совет: не молчите, обращайтесь к депутатскому корпусу, они обязаны реагировать! А если не отреагировали – найдите меня. На сайте Государственной Думы есть контакты».









Посодействовал и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, ситуацию он оценивает так: «Человек, одержимый своей профессией, дает детям шанс не пропадать без дела и добиваться успеха в спорте, а мы душим это на корню.

Я не хочу разбирать эту ситуацию с правовой точки зрения, мы все понимаем, что автобус должен быть, но, скажите мне, у человека, который уволил Амаду, вообще есть совесть? Глава республики должен с этим разобраться очень внимательно. Вместе с депутатом Свищёвым мы обратились к нему, чтобы этот вопрос взяли под персональный контроль. Потому что, если школа не может предоставить детям транспорт, получается, им надо бросить секцию? Это вообще позор – не давать детям возможность выезжать на соревнования, а потом увольнять за это!

Я считаю, что после восстановления Амаду в должности нужно найти средства на автобус, повысить ему зарплату и поощрять всеми силами не только его, но и всех людей, которые идут в деревни и занимаются с нашими детьми. Я, например, уже взялся за оснащение школы, в которой работает этот тренер, мы постелим нормальный ковер, привезем оборудование и будем контролировать обстановку до конца, чтобы ему не отбили желание работать.

А вообще, я, конечно, поражен… Сколько избираем чиновников, а они не помогают, а делают так, чтобы к ним не приходили. Их нужно заставить работать со всех сторон, а не могут – гнать взашей!»

Валерия ШАВЕЛЬЕВА