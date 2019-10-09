Где искать принца, если тебе уже за сорок? Советы психолога

//Общество 13+

9 октября 2019, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Надежда Дягелева, youtube.com

Автор полюбившейся многим книги «Дневник на двоих. История любви» Надежда Дягилева рассказала, где, по ее мнению, женщинам за сорок знакомиться с мужчинами.

В 40 шансов больше, чем в 30

Если вы женщина за 40 и вам интересно читать, где знакомиться с мужчинами, значит, вы недавно выползли из каких-то долгосрочных отношений и напрочь забыли, как люди знакомятся. Женщинам, которые не просидели лет двадцать в домашних тапочках в роли мужней жены, такие статьи не нужны, они прекрасно знают, где брать свежих принцев, когда старые утомили.

Итак, первое. У меня для вас хорошая новость. У женщины 40 плюс, ищущей мужчину, выбор на порядок больше, чем у женщины 30 плюс. Почему? Объясняю. Конкуренция намного ниже. В 30 лет все более-менее красавицы, а в 40 для этого уже нужно чуточку любить себя, заботиться о себе. Так что, в 30 все другие — ваши конкурентки, а в 40 – только те, что сохранили товарный вид, а их примерно половина от общей массы. Ах, вы сами этот товарный вид не сохранили? Тогда вам эту статью читать не надо, а надо срочно бежать… Куда? А это вам зеркало подскажет. Может, к косметологу или парикмахеру, может, в магазин за новыми платьишками, а может, в спортзал. Зеркалу виднее. Если же зеркало говорит, что все хорошо, читаем дальше. Что важно при решении любой задачи? Определить цель, проанализировать, какие ресурсы есть для ее достижения, наметить план действий и вперед, к новым рубежам.

Начнем с цели. Впрочем, цель известна. Мужчина. Давайте определимся, какой и зачем. Предположим, хочется принца. Отлично. Анализируем ресурсы. Где живем, сколько в данной местности принцев на квадратный километр? Ноль целых, ноль десятых? Корректируем цель. Или анализируем свои ресурсы на предмет того, хватит ли их для переезда в местность, где принцев побольше? Сил, денег, куража хватит? И снова в зеркало заглянем – насколько принцу все это, что там отражается, будет нужно? Если понимаем, что принца не больно-то и хотелось – ставим реальную цель.

На этом этапе кое-кто понимает, что если принц недоступен, то и ладно, и одной хорошо. Тоже прекрасно. Избавиться от ложных целей всегда полезно. Если же душа и организм готовы смириться с реальностью, работаем дальше.

Бежим в военную часть

Итак, мужчины делятся на тех, кто ищет женщину юную, и на нормальных. Первым вы в свои сорок не понравитесь никогда, ботокс не поможет. Остальных полно. И да, после сорока они как раз начинают задумываться о том, кто же им принесет перед смертью тот самый стакан воды, о котором так много говорят (никто не знает, действительно ли умирающим так хочется пить или это все же миф?). На первую жену, с которой они давно развелись и с тех пор враждуют, надежды особой у них нет, дети, как правило, тоже не внушают в этом плане особого доверия, поэтому мужчина за 40, как правило делает предложение, даже не успев как следует влюбиться, а просто пару раз поев борща, что тоже немного обескураживает. Но это я забежала вперед, извините. Сначала решим, где его взять.

Всякие общеизвестные способы я Вам предлагать не буду, вы и без меня знаете, что можно подруг обзвонить и поспрашивать, есть ли у них хорошие и холостые среди родственников и друзей. Иногда бывают, но увы, не всегда.

На работе оглядеться по сторонам? Это вы тоже и без меня сообразите.

Совет перейти на работу в мужской коллектив вполне себе действенный, но не каждая решится, особенно если и на этой работе хорошо. Хотя тут вопрос решимости, конечно. У меня одна подруга после кровавого развода бросила высокооплачиваемую работу и в военную часть пошла работать психологом на три копейки. До нее там какой-то толстый дядька работал, вояки чувствовали, что никаких у них психологических проблем вообще нет, а тут как ее разглядели, так и потянулись в ее кабинет косяками. На свидания она чуть ли не каждый день ходила. Подняла себе самооценку до небес и вышла замуж за какого-то строителя. На заправке с ним познакомилась. Очень ему понравился ее сияющий от счастья облик. У дам 40+ ведь в глазах часто такая тоска стоит, которую никаким макияжем не скроешь, а привлекает-то нас к людям счастье, которое они излучают. Если излучают, конечно.

Вспоминаем про шахматы

Но, предположим, вы в военной части работать не хотите. У вас профессия совсем другая и зарплата хорошая, и вообще. Тогда вот вам еще одна дорожка. Как говорится, мы пойдем другим путем. Начинаем поход.

Перво-наперво вспомните, что вы за человек. Вот что вы любите, чем увлекаетесь? Понятное дело, если вы 20 лет просидели замужем, может быть, вы это прочно забыли. Не потому, что вы тупая курица и у вас нет своих интересов, а просто вы всегда были заняты. Дом, дети, работа, рубашки погладь, надо съездить к маме, на даче что-то все время надо поливать… Круговорот суеты в природе. А теперь красота. Вы одна. Дети выросли и не мешают, еды, если в доме нет мужика, в день уходит на две тонны меньше, заботы о свекрови и свекре тоже уходят в прошлое. Так что вспоминайте, чем там вы увлекались? Велосипед, ролики, шахматы? Может, карате занимались в седьмом классе целых полгода? Отлично, годится все. Только не надо нам никаких индивидуальных занятий, идем туда, где люди! В клуб шахматистов, в велоклуб, в любительскую команду по роликам. И пусть в шахматном клубе одни деды, а в велоклубе – одни мальчишки и девчонки, годящиеся вам в дети, не важно. На этом этапе расширяем круг общения. Вы ведь 20 лет простояли у плиты и ваш круг общения – соседки? Нет соседкам. Расширяем свою вселенную. Начинаем дружить. Устраиваем пикники. Уютные вечеринки у себя дома. Совместные походы в кино и в театр. У вас ведь в квартире пусто и одиноко? Вот и наполните свою жизнь людьми. И рано или поздно у какого-нибудь дедка-шахматиста обнаружится симпатичный сын, который как раз развелся или племянник, которому жениться пора, а то 40 лет уже, а не жены, не детей… И вас с ним обязательно познакомят, деды, они такие. Может, действительно, что и выйдет, а может, просто фильм хороший посмотрите вместе. Молодежь тоже годится в друзья (это я про гипотетических велосипедистов вспомнила). У них тоже бывают друзья и родственники постарше. Так что дружим со всеми. Открытость – наше все. И не стесняемся менять увлечения. Помните, как в детской песенке – драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота… Ищите свое и найдете. Не стесняйтесь начинать и бросать, будьте как дети (хотя ой, эту цитату я продолжать не стану). Знаю двух девушек, которые вышли замуж за марафонцев-любителей, полгода побегав марафоны. Но им это нравилось, бегать. Я бы и за миллион не побежала.

Удачно ломаем каблук

Параллельно ходим в музеи, на выставки. Но только на такие выставки, где вам на самом деле интересно. Ведь человек любого пола только тогда привлекателен, когда у него глаз горит и на лице радость. А такое случается, только когда тебе интересно. Имитировать это можно, но увы, бесполезно, так как не работает. Еще одну свою подругу вспомнила (как хорошо, что их много, Господи!). Она упала, сломав каблук на ступеньках Пушкинского музея. Спас ее от неминуемых ушибов человек, который через год женился на ней. Они вместе уже лет пять, очень любят вспоминать, как познакомились. А каблуки она теперь не носит.

Просеиваем тонны песка

Если вам это все кажется ужасно долгим и мужчину хочется побыстрее, пожалуйста, в интернете полно сервисов, которые отлично работают. Всякие приложения и сайты. Выкладываешь туда свои фото, пишешь текст и вот ты уже в мире сказок и приключений. От огромного выбора просто радость и энтузиазм. Смотришь, и сердце радуется – и этот годится, и этот ничего, и этот… Беда только в том, что в интернете не сразу ясно, с кем имеешь дело. Так что это не меньше хлопот, чем при знакомстве в реальной жизни, а больше. Потому что тут велик риск потратить массу времени на человека, на которого в реальной жизни вы бы и пяти минут тратить не стали. С другой стороны, золотоискатели ведь не ленятся просеивать тонны обычного песка в поисках одной золотой крупинки… Вот и берите с них пример.

Не забываем про интернет

Есть еще социальные сети. У меня в друзьях в социальной сети есть одна женщина, которая живет в Сибири. Я к ней добавилась в друзья, потому что она пишет очень хорошо, одно наслажденье ее посты читать. Хотя вообще-то она мебельщик, а не писатель. Но я не об этом. Она так пронзительно искренне и хорошо пишет обо всем, что ее волнует, что ей мужчины просто тоннами в любви объясняются в комментариях. Очень их эта искренность и красота души подкупают. Не знаю, нужна ли ей их любовь, но ей явно не надо будет думать, где знакомиться, если вдруг такая задача возникнет.

Все любят счастливых

А в заключение напишу то, что я на самом деле думаю обо всем этом. Никому не нужна чужая тоска – у всех своей достаточно. Никому не нужны чужие проблемы – своих полно. Нас, и мужчин и женщин, привлекает к другим людям только счастье и радость, которые они излучают. Излучайте свет – и с вами будут знакомиться люди. Мужчины и женщины, старики и дети. И тот, кого вы ищете, тоже однажды подойдет к вам сам. В супермаркете или на остановке, в чистом поле или в офисе, на вокзале или в аэропорту, в прачечной или булочной – неважно где. Но он вас найдет.

Пора вспомнить, что ты на самом деле в этой жизни любишь и ценишь, и, не жалея сил, заниматься именно этим. Это называется самореализация. Карьера, деньги, комфорт иногда совсем в другой стороне. Но только тот, кто нашел то, что любит, счастлив. А счастливых людей любят все. Вам останется только выбрать того, кому вы захотите ответить «да».