//Общество 13+

9 октября 2019, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Посвященное МЦД голосование стартовало в проекте «Активный гражданин». Фото: mos.ru

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное Московским центральным диаметрам (МЦД). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичам предстоит ответить на четыре вопроса. В первую очередь жители обозначат свое отношение к наземному метро, а также расскажут, каким видом транспорта они пользуются чаще всего. Среди вариантов ответа — «метро, включая МЦК», «электрички», «наземный общественный транспорт», «личный автомобиль или каршеринг», «такси», «передвигаюсь пешком», «на велосипеде/самокате». Кроме того, москвичам предстоит ответить, как часто они бывают в районах, где проходят новые линии, а также планируют ли пользоваться наземным метро.

Планируетс, что МЦД-1 Одинцово — Лобня откроют в конце 2019 — начале 2020 года. В это же время движение запустят по МЦД-2 Нахабино — Подольск. Линии наземного метро пройдут через центр и свяжут Москву с городами ближайшего Подмосковья.

Открытие МЦД улучшит транспортное обслуживание более 3,7 миллиона человек, проживающих в 44 районах столицы и шести городах Московской области.

Онлайн-площадка для проведения голосований среди москвичей - «Активный гражданин" была запущена в 2014 году. С тех пор участниками проекта стали 2,6 миллиона человек.

«Активные граждане» приняли участие почти в четырех тысячах голосований. Жители выбирают улицы и дворы для благоустройства, мероприятия для фестивалей и праздников, а также предлагают свои идеи по развитию столицы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Движение по первым двум диаметрам откроют в конце 2019-го — начале 2020 года.

Это маршруты, которые свяжут Смоленское и Савеловское направления (Одинцово — Лобня), а также Курское и Рижское (Нахабино — Подольск). По потоку пассажиров это примерно 30 процентов всей программы.

Их выбрали, потому что железнодорожная инфраструктура на этих участках практически готова к работе в новом режиме. К тому же они самые востребованные. А еще эти направления хорошо связаны с метро и МЦК: на метро можно будет совершить 25 пересадок, на МЦК можно будет пересесть на четырех станциях.

Следом планируется запустить еще три диаметра: Зеленоград — Раменское, Апрелевка — Железнодорожный и Пушкино — Домодедово. При дальнейшем проектировании могут быть рассмотрены иные маршруты.

Запуск МЦД позволит привлечь инвестиции в экономику города. Запуск движения на МЦД повысит транспортную доступность более 100 предприятийКакие тарифы будут действовать на МЦДНайти работу благодаря МЦД: сколько рабочих мест позволит создать запуск нового вида транспорта.

Поездки на МЦД по Москве будут стоить столько же, сколько и в метро, на МЦК и наземном транспорте. Пересаживаться с диаметров на метро и Московское центральное кольцо пассажиры смогут бесплатно.