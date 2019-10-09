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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество

Появилось видео, на котором Ми-35 сносит трибуны во время парада

, 17:47 [ «Аргументы Недели», ]

Появилось видео, на котором Ми-35 сносит трибуны во время парада
скриншот youtube-видео

Боевой вертолет Ми-35 снес трибуны со зрителями во время парада. Праздничные мероприятия проходили в Индонезии. Организаторы нарушили технику безопасности и пустили машину слишком низко над землей.

Парад проводился в честь годовщины образования армии Индонезии. Сначала по площади прошли маршем военные. Следом появился вертолет.

Машина шла на бреющем полете, на такой малой высоте, что чуть не зацепил винтом светильник фонаря. От низкого полета на земле поднялись мощные воздушные потоки. Они сорвали плакаты и разрушили временные конструкции, под которыми прятались от солнца зрители.

По официальным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Происходящее было снято на видео. Оно опубликовано в интернете.

 

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