Когда после драки кулаками машут. Герман Греф решил потратить 482 миллиона на программное обеспечение после утечки данных

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9 октября 2019, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Руководитель Сбербанка Герман Греф решил потратить 482 миллионов рублей на закупку программного обеспечения спустя несколько дней после крупной утечки данных владельцев кредитных карт. Тот случай, когда машут кулаками уже после драки.

Утечка из "Сбербанка" - персональный удар по Герману Грефу, которого он не выдержал

Напомним, мы уже писали, что личные данные пользователей карт Сбербанка утекли в интернет. И как утверждает анонимный продавец, за небольшие деньги он готов предоставить конфиденциальную информацию, включая номера счетов, мобильные телефоны и паспортные данные 60 миллионов россиян, которые пользовались услугами Сбербанка.

В тендерной документации отсутствуют какие-либо подробности по техническому заданию — что должен будет сделать исполнитель контракта, неясно. Ясно одно, в России нет понятия коммерческой или финансовой тайны, хотя большинство населения довольно слабо реагирует на подобные новости - денег то все равно особо ни у кого нет, считают в Сети.