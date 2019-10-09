Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Когда после драки кулаками машут. Герман Греф решил потратить 482 миллиона на программное обеспечение после утечки данных

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Когда после драки кулаками машут. Герман Греф решил потратить 482 миллиона на программное обеспечение после утечки данных

Руководитель Сбербанка Герман Греф решил потратить 482 миллионов рублей на закупку программного обеспечения спустя несколько дней после крупной утечки данных владельцев кредитных карт. Тот случай,  когда машут кулаками уже после драки.

Утечка из "Сбербанка" - персональный удар по Герману Грефу, которого он не выдержал

Утечка из "Сбербанка" - персональный удар по Герману Грефу, которого он не выдержал

Напомним, мы уже писали, что личные данные пользователей карт Сбербанка утекли в интернет. И как утверждает анонимный продавец, за небольшие деньги он готов предоставить конфиденциальную информацию, включая номера счетов, мобильные телефоны и паспортные данные 60 миллионов россиян, которые пользовались услугами Сбербанка.

В тендерной документации отсутствуют какие-либо подробности по техническому заданию — что должен будет сделать исполнитель контракта, неясно. Ясно одно, в России нет понятия коммерческой или финансовой тайны, хотя большинство населения довольно слабо реагирует на подобные новости - денег то все равно особо ни у кого нет, считают в Сети.

БИ

//картина дня

Политика

Песков оценил стихотворение Шнурова про отдых Путина

Песков оценил стихотворение Шнурова про отдых Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на стихотворение музыканта и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения главы государства.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опроверг слова информатора о том, что его разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским нёс "сумасшедший характер".

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опроверг слова информатора о том, что его разговор с украинским лидером…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Питерский эксцентричный фудлегер Герман Стерлигов опубликовал необычное объявление о найме на работу. "Ищу страшненькую девочку дурочку. Которая никому не нужна. Которая…

//новости ан

//новости ан

Руководитель Сбербанка Герман Греф решил потратить 482 миллиона рублей на закупку программного обеспечения сразу после утечки данных владельцев кредитных карт. Тот случай…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят Фонду соцстрахования направлять сэкономленные денежные…

Кружок по робототехнике оказался притоном для несовершеннолетних. Белорусская милиция задержала 38-летнего руководителя клуба для подростков. Ему инкриминируют склонение…