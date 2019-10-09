//Общество 13+
В ростовской области суд может закрыть газетную типографию
9 октября 2019, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество 13+
9 октября 2019, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]
Россия, включив Крым в свой состав, сорвала планы США по размещению на полуострове военных баз Североатлантического альянса. Соответствующую точку зрения озвучил…
Согласование условий особого статуса Донбасса с Москвой, которое анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, будет его «вторым шагом к капитуляции перед РФ».…
В мире
Получение особого статуса территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «уничтожит» Украину. С соответствующим прогнозом выступил Олег Ляшко, бывший депутат Верховной Рады.
Получение особого статуса территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «уничтожит»…
Является ли нетрадиционная сексуальная ориентация среди высших…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Известие о том, что на «Оскара» от России выдвинута картина Кантемира…
Кому не нужен аэродром? Дирижаблям. Остальные средства воздушного…
Внезапно нагрянувшие на Центральную Россию холода заставили вспомнить…
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У меня есть кот Бембик. Бембик – потому что очень грустные глаза. Как…
155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
Наметилась опасная тенденция: россияне избегают ходить к врачам. Хотя…
Российскую Федерацию в 2020 году ждет немало перемен и испытаний. Соответствующий прогноз в свое время сделал советский менталист Вольф Мессинг…
Актер Гаспар Ульель красив и крут. Француженки сходят по нему с ума. А российскому зрителю актер прекрасно знаком по фильмам «Ганнибал. Восхождение»…
Джек Якуба, врач-онколог из Соединенных Штатов, рассказал о признаках лейкемии, которые обычно игнорируются людьми. Данной теме посвящен материал…
Долг Соединенных Штатов спровоцировал финансовый кризис в Организации объединенных наций. Уже в ноябре сотрудники могут не получить зарплату. Причиной…
Заворотнюк направили в хоспис, где ей помогут уйти из жизни. Видео
Культура
Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщила о намерении провести ребрендинг, в ходе которого будет создан логотип, шрифты и слоганы.
Болгарская ясновидящая Ванга спрогнозировала крах мировой экономики в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится в публикации, которая появилась некоторое время…
Член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин предложил внести изменения в законодательство для обеспечения людей старше пяти лет отдельной жилплощадью…
Сегодня в Музее спортивной славы ЦСКА прошли торжественные проводы спортсменов сборной команды Вооруженных Сил РФ в Китайскую Народную Республику (г. Ухань) для участия…
Происшествия
Организатор детского лагеря "Перевал" Виктор Сиротин рассказал, что неизвестные разобрали и вывезли объекты с территории лагеря. Инцидент произошёл недалеко от деревни…
Представители Демократической партии США во главе с Джо Байденом одобрили проведение Майдана против украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом говорится…
В Мясниковском районном суде рассмотрели дело об административных нарушениях в донской типографии «Крестьянин». Из-за перегоревших лампочек и потеков на стенах, которые…
Официальный Киев не подтвердил готовность к отводу войск в Золотом. Об этом должен был сигнализировать условный сигнал, поданный в полдень. Однако его не было даже спустя…
Получить место для ребёнка в детском саду трудно даже в Москве, а в регионах и подавно. В Улан-Удэ из-за сбоя в системе очередей попасть туда было вообще нереально…
Эксперты заявляют, что в скором времени в стране могут начаться перебои с поставкой иностранной бутилированной питьевой воды, а также рост цен за каждый литр.
На юго-востоке Москвы четверо злоумышленников в масках, угрожая топором и пистолетом, напали на гражданина, избили его и отобрали у него сумку с деньгами. Эту информацию…
Украинская полиция пресекла попытку вторжения в Золотое группы националистов. Они прорывались в село, чтобы сорвать отвод войск.
Топ-менеджер «Вертолётов России» Игорь Чечиков выпал из окна в Подмосковье, снимая белок. Он в реанимации с переломом основания черепа. «Белочки они такие!», -…
Жаркое из блогов
Товары с пометкой «без ГМО» сегодня можно увидеть во многих магазинах. Для потребителей это становится неким маркером натуральности и безопасности продукта…
Несколько лет назад была создана искусственная поджелудочная железа. В Америке её стали пересаживать человеку. Вместе с этим разработчикам удалось создать и другие…
Фильм «Тайна печати дракона» – ещё одна российская картина, которая провалилась в прокате. Пока между инвесторами и производителями фильма идут финансовые споры, люди…
Когда латвийский архив КГБ ЛССР (мешки ЧК) стал достоянием для латвийцев, то в нем было найдено несколько упоминаний о президенте Латвии Эгилсе Левитсе.
Эксперты из Роспотребнадзора рассказали, какой должна быть оптимальная температура и влажность воздуха в квартирах и офисах в осенне-зимний период.
В Вооруженных силах Украины обозначили обязательные условия прекращения боевых действий на территории Донбасса. По данному вопросу высказался некоторое время назад Руслан…
В несанкционированных акциях протеста не только запрещено участвовать, но даже смотреть трансляции. Суд Удмуртии признал Александра Левина виновным в приготовлении…
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят Фонду соцстрахования направлять сэкономленные денежные…
В Европе полиции удалось остановить движение активистов, которые выступали против уничтожения экологической системы на Земле. Организаторы выступления угрожают тем,…
Россия намерена помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Нельзя сказать, что в КНР не занимались вопросами СПРН. Работы велись ещё в…
В Российском Министерстве иностранных дел сомневаются в том, что американские войска действительно покинут Сирию. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
Кружок по робототехнике оказался притоном для несовершеннолетних. Белорусская милиция задержала 38-летнего руководителя клуба для подростков. Ему инкриминируют склонение…
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи днем в среду, 9 октября, сделал резонансное заявление. По словам иранского политика, страна могла бы создать ядерную бомбу, однако…
Завтра состоится отборочная игра ЕВРО-2020 Россия – Шотландия. Прогноз на матч для еженедельника «Аргументы недели» дает бывший нападающий сборных СССР и России Сергей…
Общество
14 октября исполняется 85 лет со дня рождения российского актера и режиссера Михаила Михайловича Козакова. На его счету более сотни ролей в кино и 20 режиссерских работ…
Визажист Гоар Аветисян, которая уже несколько лет считается одним из самых известных и высокооплачиваемых специалистов в России в данной сфере, похудела на 43 кг. Женщина…
Российская Федерация и Белоруссия в скором будущем объединятся в одно государство. Соответствующий прогноз содержится в материале, опубликованном некоторое время назад…
«АН» узнали, как ребята, которых еще несколько лет назад не воспринимали как сильных сорперников, стали для других спортсменов серьезным препятствием на пути…
Тело новорожденного ребенка утром в среду, 9 октября, нашли на мусорном полигоне под Воронежем. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники…
Всемирно известная 26-летняя певица Майли Сайрус напугала поклонников сообщением о своей госпитализации. На днях артистка была экстренно доставлена в больницу из-за…
Знаменитый российский боец Федор Емельяненко в среду, 9 октября, в рамках пресс-конференции сделал важное заявление. По словам спортсмена, он планирует завершить карьеру…
Эксперты в области медицины рассказали о главных предвестниках скорого инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад…
Известие о том, что на «Оскара» от России выдвинута картина Кантемира Балагова «Дылда», потрясло многих граждан аж до потери вменяемости. Трудно позавидовать молодому…
Днем в среду, 9 октября, стала известна возможная причина смерти пассажира рейса Красноярск – Москва. Ранее сообщалось, что человеку стало плохо во время полета…
В сети озвучили предсказание о Третьей мировой войне, которое сделала жившая в XVI столетии английская ясновидящая Урсула Саутейл, прозванная «дочерью Дьявола»…
Общество
Чувашская полиция испортила поездку в Москву людям, которые решили воспользовались сервисом поиска попутчиков. В Чебоксарском районе гаишники поймали водителя, который…
Здание недостроенной Горьковской атомной станции теплоснабжения (ГАСТ) выставлено на торги на электронной площадке Российского аукционного дома.
Девятилетнего жителя американского штата Иллинойс обвинили в убийстве пяти человек, двух поджогах и одном поджоге с отягчающими обстоятельствами. Данную информацию…
В зоопарке Ижевска сердобольные посетители до смерти закормили молодую северную олениху. 4-месячное животное по кличке Венера погибло из-за разрыва желудка от переедания…
Происшествия
В Кургане нашли подпольный крематорий, в котором утилизировались медицинские отходы, человеческие останки и трупы усыпленных животных. В прокуратуре рассказали, что тела…
В России наметилась опасная тенденция: россияне избегают ходить к врачам. Люди предпочитают самолечение и всевозможных знахарей. По данным ВЦИОМ, доля доверяющих врачам…
Руслан Бортник, украинский политический эксперт, обозначил ключевую проблему урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Соответствующий пост аналитик разместил…
В центре Санкт-Петербурга автомобиль насмерть сбил туриста из Китая. Соответствующую информацию в среду, 9 октября, предоставил осведомленный источник в экстренных…
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве в грядущие выходные. Согласно последней информации, благоприятных…