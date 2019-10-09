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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В ростовской области суд может закрыть газетную типографию

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

В ростовской области суд может закрыть газетную типографию
типография «Крестьянин», donnews.ru
В Мясниковском районном суде рассмотрели дело об административных нарушениях в донской типографии «Крестьянин». Из-за перегоревших лампочек и потеков на стенах, которые уже устранили, работу типографии приостановили на месяц. 
 
Напомним, в Роспотребнадзор обратился один из читателей газеты «Крестьянин». Он утверждал, что во время производственного процесса в типографии выделяются вредные вещества. 
 
Однако проверка федеральной службы установила, что на предприятии вредные отбросы не выделяются. Роспотребнадзор выдал типографии сертификат СанПина. Деятельность «Крестьянина» не грозит здоровью жителей и экологии. 
 
На глаза специалистам попались только незначительные нарушения. В типографии перегорело несколько лампочек, на стенах образовалась пара дождевых потеков, емкости с краской стояли не на поддоне, и слабо дула вытяжка. На основании этих недочетов, самый серьезный из которых - отсутствие паспорта на два бытовых газовых котла, Роспотребнадзор составил три протокола нарушения. Один из них поступил в Мясниковский районный суд. 
 
Незначительные нарушения оперативно устранили. Вместо Роспотребнадзора до заседания суда на предприятие с проверкой пришли независимые эксперты. Они установили, что типография в порядке. 
 
Несмотря на то, что акт проверки комиссии судья к делу приобщил, учитывать он его не стал. Провести повторную проверку может только Роспотребнадзор, а пока типография не будет работать в течение 30 дней. Однако это еще не окончательный срок. 
 
– Срок приостановки производства могут продлить. Если спустя 30 дней Роспотребнадзор так и не проверит устранение нарушений, типографию снова закроют, – рассказал заместитель директора типографии Евгений Самохин.
 
ГБ

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