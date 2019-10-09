В Хабаровске чиновник «снял шляпу» перед экспертом ОНФ

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9 октября 2019, 15:29 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Активистам ОНФ в Хабаровске удалось наконец получить на руки копию мотивированного решения суда о признании разваливающегося дома подлежащим сносу. Бумага датирована 22 июля 2015 года.

Несколько лет жители дома 13 по улице Нагорная добивались расселения. Невооруженным глазом видно, что здание буквально рушится на глазах. Однако для заместителя мэра Сергея Чернышова, судя по всему, проблемы граждан не были так очевидны. Снять шляпу в случае, если общественники докажут аварийность дома, пообещал первый заместитель мэра Хабаровска Сергей Чернышов члену Центрального штаба ОНФ Светлане Калининой. В хабаровском отделении Народного фронта считают, что дело вовсе не в шляпе, а в короне, водрузив которую, он на протяжении многих лет отказывается слышать людей и признавать факты.

Чтобы ситуация наконец разрешилась в пользу жителей, фронтовики призвали федеральных инспекторов, краевое правительство. По решению вопроса были созваны десятки совещаний. На одном из них Чернышов и бросил фразу о шляпе.

- Мы работаем для людей. Не только мы – ОНФ, и чиновники – тоже для людей. И законодательство для людей. Искать способы расселить аварийный дом, исключить риски для жизни и здоровья хабаровчан – обязанность городской администрации. А по Нагорной чиновники несколько лет искали способ не расселять, и это странное понимание своей миссии, задачи. Приходится помогать людям, а заодно и межведомственной комиссии «вспомнить всё», – резюмировала итоги многолетнего противостояния модератор тематической площадки Народного фронта «Жилье и городская среда» Светлана Калинина.

Дом будет расселен и снесен. Демонтаж некогда жилого здания должен завершиться до 2025 года. Контролировать все работы будет Сергей Чернышов.