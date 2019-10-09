Российский топ-менеджер выпал из окна, снимая белок. Белочки - они такие!

//Общество 13+

9 октября 2019, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Топ-менеджер «Вертолётов России» Игорь Чечиков выпал из окна в Подмосковье, снимая белок. Он в реанимации с переломом основания черепа.

Чечиков находился у себя в коттедже, немного выпил и решил сблизиться с природой, увидев белок из окна второго этажа. Сначала Игорь попытался выйти на балкон, но дверь, как назло, заклинило, и он решил сфотографировать грызунов из окна. Попытка вышла неудачной – топ-менеджер вывалился из окна и сильно разбил голову. Его госпитализировали в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, пишет telegram-канал «База».

«Белочки - они такие!», «Так вот, что имеют ввиду, когда говорят, что допился до белки», «Ничто человеческое даже сильным мира сего не чуждо, хотел, видать, похвастаться в Инстаграме», - комментируют новость в Сети.