В России ожидают подорожания бутилированной питьевой воды

//Общество 13+

9 октября 2019, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Эксперты заявляют, что в скором времени в стране могут начаться перебои с поставкой иностранной бутилированной питьевой воды, а также рост цен за каждый литр.

Это связано с процедурой обязательной маркировки, передаёт КП. Отмечается, что российские производители уже столкнулись с этой проблемой из-за необходимости приобретать специальное оборудование для маркировки. При этом в Минпромторге называют подобные опасения беспочвенными.

Отмечается, что доля иностранной бутилированной питьевой воды на отечественном рынке не превышает 1,5%. При этом предполагаемый рост стоимости за литр может составить 5-6 рублей.