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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В России ожидают подорожания бутилированной питьевой воды

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

В России ожидают подорожания бутилированной питьевой воды
Фото: pixabay.com

Эксперты заявляют, что в скором времени в стране могут начаться перебои с поставкой иностранной бутилированной питьевой воды, а также рост цен за каждый литр.

Это связано с процедурой обязательной маркировки, передаёт КП. Отмечается, что российские производители уже столкнулись с этой проблемой из-за необходимости приобретать специальное оборудование для маркировки. При этом в Минпромторге называют подобные опасения беспочвенными.

Отмечается, что доля иностранной бутилированной питьевой воды на отечественном рынке не превышает 1,5%. При этом предполагаемый рост стоимости за литр может составить 5-6 рублей.

АБ

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