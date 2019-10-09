В детский сад через суд. Как одна мать поборола бюрократию и отстояла свои права

//Общество 13+

9 октября 2019, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Получить место для ребёнка в детском саду трудно даже в Москве, а в регионах и подавно. В Улан-Удэ из-за сбоя в системе очередей попасть туда было вообще нереально. НО оказалось, что и один в поле воин.

Арюна Дашиева, как и многие мамочки сидела в декрете и с нетерпением ждала места в саду. Малышу уже стукнуло три с половиной года, а очередь по-прежнему стояла на месте. Сначала женщина пыталась найти общий язык с чиновниками, но решать её проблемы никто не торопился. И тогда она подала заявление в суд и... выиграла дело. А дальше начала помогать другим. Жители Улан-Удэ только за один год выиграли более 400 дел в первой инстанции, в Верховном суде — более 200.

«При сегодняшнем пособии на ребёнка в размере 200 рублей невозможно сидеть дома. После того как первые заявители начали выигрывать суды, мы создали общественное движение "Хочу в сад 03" и решили помогать родителям предоставлять им на бесплатной основе иски, объяснять алгоритмы работы, порядок действий судебного процесса», - цитирует девушку канал «Мash».

Но и это был не конец битвы. Мамы и папы детишек подняли на уши вообще всех, начали проводить митинги, устраивать круглые столы с чиновниками. Добились встреч с мэром города, главой республики и уполномоченным по правам ребёнка Российской Федерации Анной Кузнецовой.

В конечном итоге чиновники поняли, что от толп родителей не отбиться, и пошли им навстречу. И даже пообещали, что за год в городе построят 12 детсадов и изменят систему очередей.