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9 октября 2019, 14:41 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

кадр из фильма «Тайна печати дракона»,kinoafisha.info

Фильм «Тайна печати дракона» – ещё одна российская картина, которая провалилась в прокате. Пока между инвесторами и производителями фильма идут финансовые споры, люди рассуждают, стоит ли гнаться за Голливудом.

Фильм российско-китайского производства «Тайна печати дракона» с треском провалился в прокате. При бюджете в $49 млн. сборы в России и по миру насчитывают чуть больше $7 млн. Такая провальная статистика уже повредила репутации создателей, а также повлекла за собой внутренние финансовые распри между инвесторами, производителями и актерами. Компания РФГ, занимавшаяся финансированием проекта, решила взыскать с компании China Film Group, Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, которые снялись в фильме на ролях второго плана, порядка 216 млн.рублей.









Кадр из фильма «Тайна печати дракона», ruskino.ru

При этом иск мотивирован не столько самой «Тайной печати дракона», сколько возможным банкротством РФГ и невыплатой средств за производство фильма «Вий 3D». Он, в свою очередь, является приквелом «Тайны» и так же спонсировался компанией РФГ. Сторона защиты настаивает на несостоятельности иска, так как основную материальную поддержку оказывал Фонд Кино.

Провал в прокате, в том числе и в России, говорит о том, что отечественное кинопроизводство претерпевает кризисное положение.

Деньги, которые выделяет Фонд Кино, в соответствии с принципами Министерства Культуры на господдержку отечественного кинематографа, уходят на попытку угнаться за голливудщиной и зарплаты далеко не русским актерам. При этом ничего отечественного зачастую в наших фильмах нет: картины преследуют западные ценности, а режиссеры и сценаристы не осознают своей культурной идентичности. Так, продолжением фэнтези «Вий 3D» стала картина российско-китайского производства о путешественнике Джонатане Грине, который попадает в Китай и встречает там «царя всех драконов» Лун-Вана. Основной актерский состав:

• Джеки Чан

• Джейсон Флеминг

• Арнольд Шварценеггер

• Чарльз Дэнс

• Яо Синтун

• Кристофер Фэйрбэнк

Таким образом, в кинокартине, к которой приложили руку отечественные производители, в главных ролях снимаются актеры нерусского происхождения, а в сюжете практически ничего «русского». Это не вопрос национальной принадлежности, а вопрос государственного финансирования, ведь деньги налогоплательщиков ушли в руки голливудских артистов. Правильно ли это? Скорее всего, нет. Ведь Минкульт и Фонд Кино в первую очередь должны преследовать развитие «нашего» во всех смыслах кино. А в случае с «Тайной», все совершенно наоборот.

Андрей СУРОВЦЕВ