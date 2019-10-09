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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

«Тайна печати дракона» – очередной финансовый провал

, 14:41 [ «Аргументы Недели», ]

«Тайна печати дракона» – очередной финансовый провал
кадр из фильма «Тайна печати дракона»,kinoafisha.info

Фильм «Тайна печати дракона» – ещё одна российская картина, которая провалилась в прокате. Пока между инвесторами и производителями фильма идут финансовые споры, люди рассуждают, стоит ли гнаться за Голливудом. 

 

Фильм российско-китайского производства «Тайна печати дракона» с треском провалился в прокате. При бюджете в $49 млн. сборы в России и по миру насчитывают чуть больше $7 млн. Такая провальная статистика уже повредила репутации создателей, а также повлекла за собой внутренние финансовые распри между инвесторами, производителями и актерами. Компания РФГ, занимавшаяся финансированием проекта, решила взыскать с компании China Film Group, Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, которые снялись в фильме на ролях второго плана, порядка 216 млн.рублей. 

 

кадр из фильма

Кадр из фильма «Тайна печати дракона», ruskino.ru

 

При этом иск мотивирован не столько самой «Тайной печати дракона», сколько возможным банкротством РФГ и невыплатой средств за производство фильма «Вий 3D». Он, в свою очередь, является приквелом «Тайны» и так же спонсировался компанией РФГ. Сторона защиты настаивает на несостоятельности иска, так как основную материальную поддержку оказывал Фонд Кино. 

 

Провал в прокате, в том числе и в России, говорит о том, что отечественное кинопроизводство претерпевает кризисное положение.

Деньги, которые выделяет Фонд Кино, в соответствии с принципами Министерства Культуры на господдержку отечественного кинематографа, уходят на попытку угнаться за голливудщиной и зарплаты далеко не русским актерам. При этом ничего отечественного зачастую в наших фильмах нет: картины преследуют западные ценности, а режиссеры и сценаристы не осознают своей культурной идентичности. Так, продолжением фэнтези «Вий 3D» стала картина российско-китайского производства о путешественнике Джонатане Грине, который попадает в Китай и встречает там «царя всех драконов» Лун-Вана. Основной актерский состав:

 

• Джеки Чан

• Джейсон Флеминг

• Арнольд Шварценеггер

• Чарльз Дэнс

• Яо Синтун

• Кристофер Фэйрбэнк

 

Таким образом, в кинокартине, к которой приложили руку отечественные производители, в главных ролях снимаются актеры нерусского происхождения, а в сюжете практически ничего «русского». Это не вопрос национальной принадлежности, а вопрос государственного финансирования, ведь деньги налогоплательщиков ушли в руки голливудских артистов. Правильно ли это? Скорее всего, нет. Ведь Минкульт и Фонд Кино в первую очередь должны преследовать развитие «нашего» во всех смыслах кино. А в случае с «Тайной», все совершенно наоборот. 

 

Андрей СУРОВЦЕВ

 

 

 

 

 

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