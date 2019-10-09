Матвиенко призвала направлять сэкономленные деньги Фонда соцстрахования на детские путевки

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9 октября 2019, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят Фонду соцстрахования направлять сэкономленные денежные средства на путевки для детей.

Матвиенко отметила, что внесение изменений в законодательство для перечисления средств на организацию детского отдыха возможно.

Как сообщает ТАСС, спикер Совфеда поручила комитету по социальной политике проработать данный вопрос и провести встречу с представителями профсоюзов. Политик подчеркнула, что раньше финансированием детского отдыха занимались именно профсоюзы.