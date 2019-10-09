Матвиенко призвала направлять сэкономленные деньги Фонда соцстрахования на детские путевки

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят Фонду соцстрахования направлять сэкономленные денежные средства на путевки для детей.
Матвиенко отметила, что внесение изменений в законодательство для перечисления средств на организацию детского отдыха возможно.
Как сообщает ТАСС, спикер Совфеда поручила комитету по социальной политике проработать данный вопрос и провести встречу с представителями профсоюзов. Политик подчеркнула, что раньше финансированием детского отдыха занимались именно профсоюзы.