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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Какой должна быть температура в квартирах в осенне-зимний сезон?

, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Какой должна быть температура в квартирах в осенне-зимний сезон?
Фото: pixabay.com

Эксперты из Роспотребнадзора рассказали, какой должна быть оптимальная температура и влажность воздуха в квартирах и офисах в осенне-зимний период.

В Роспотребнадзоре заявили, что в помещении оптимальной температурой является +18 - +24 градуса, передаёт КП. Отмечается, что когда в квартире или офисе столбик термометра превышает указанную норму, человек сильнее утомляется. При более холодной температуре могут проявится хронические заболевания сердечно-сосудистой, выделительной, костно-мышечной, эндокринной и других систем. Также специалисты посоветовали использовать увлажнители воздуха.

«Низкая влажность оказывает негативное последствие на кожу и слизистые оболочки человека – они высыхают, что позволяет различным вирусам и бактериям проще проникать в организм», - напомнили в Роспотребнадзоре.

АБ

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