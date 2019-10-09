Хабаровчане привыкли к «черной» зарплате

В Федеральной налоговой службе обнаружили, что в Хабаровске предпочитают «черную» зарплату. Уровень теневых зарплат достаточно высок, а официальные цифры доходов не соответствуют действительности.
Согласно исследованию, ровно половина трудозанятых хабаровчан согласны получать «серый» заработок. Такие же показатели в Челябинске, Иркутске и Новосибирске. Чуть больше – 51% - в Ульяновске, а вот в Москве и Санкт-Петербурге – по 39%.
Программы экономического развития приняты в большинстве субъектов РФ. Эти программы включают в себя также и обновление экономики. Но процесс идет небыстро, а потому ситуация по всей стране складывается неблагоприятная.
Тем временем, согласно опросу, проведенному Институтом социально-экономических исследований Финансового университета, в среднем российскому гражданину нужно 161 тысяч рулей ежемесячно, чтобы чувствовать себя счастливым.