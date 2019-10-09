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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Два года условно за просмотр видео о протестах в Москве. Суд Удмуртии вынес такое решение

, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Два года условно за просмотр видео о протестах в Москве. Суд Удмуртии вынес такое решение

В несанкционированных акциях протеста не только запрещено участвовать, но даже смотреть трансляции на YouTube. Воткинский районный суд Удмуртии признал Александра Левина виновным в приготовлении к участию в массовых беспорядках в Москве.

Мужчина смотрел видео, сопереживал и даже был готов поехать в столицу и, как считает суд, готовился "участию в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием". А то, что не поехал, не участвовал - уже не важно! Суд решил, что это преступление  по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 212 УК РФ не было доведено до конца "по независящим от этого лица обстоятельствам", а потому Левину назначили лишение свободы на два года условно с испытательным сроком в два года, сообщает "МБХ-Медиа".

 

Так что теперь Александр Левин в не только в Москву ни ногой,  но даже и у себя дома должен сидеть тише воды, ниже травы,  считают пользователи Сети.

 

 
БИ

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