Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Вероятный срок слияния РФ и Белоруссии в одно государство огласили в интернете

, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Вероятный срок слияния РФ и Белоруссии в одно государство огласили в интернете
фото: Evgeny / globallookpress.com

Российская Федерация и Белоруссия в скором будущем объединятся в одно государство. Соответствующий прогноз содержится в материале, опубликованном в отечественной блогосфере.

Лукашенко о воспитании: "хороший ремень тоже полезен для ребенка"

Лукашенко о воспитании: "хороший ремень тоже полезен для ребенка"

Как пишет автор канала «Непопулярные мысли» в «Яндекс. Дзен», к 2022 году планируется создать конфедерацию РФ и Белоруссии. Данный сценарий, в частности, предполагает общие экономические системы, Вооруженные силы и органы госуправления. Центром конфедерации станет Москва, поэтому Белоруссия фактически прекратит свое существование в качестве суверенного государства, полагает блогер.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что президент соседней страны Александр Лукашенко высказался о воспитании детей.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Назван возможный сценарий раздела украинского государства под управлением Запада

Назван возможный сценарий раздела украинского государства под управлением Запада

Запад в будущем может разделить Украину на несколько участников конфедерации, подобно тому, как ранее это произошло с Боснией и Герцеговиной. С таким прогнозом выступил Дмитрий Джангиров, киевский эксперт.

Получение особого статуса территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «уничтожит» Украину. С соответствующим прогнозом выступил Олег Ляшко, бывший депутат Верховной Рады.

Получение особого статуса территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «уничтожит»…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят Фонду соцстрахования направлять сэкономленные денежные…

//новости ан

Кружок по робототехнике оказался притоном для несовершеннолетних. Белорусская милиция задержала 38-летнего руководителя клуба для подростков. Ему инкриминируют склонение…

//новости ан

//новости ан