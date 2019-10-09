Вероятный срок слияния РФ и Белоруссии в одно государство огласили в интернете

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9 октября 2019, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Evgeny / globallookpress.com

Российская Федерация и Белоруссия в скором будущем объединятся в одно государство. Соответствующий прогноз содержится в материале, опубликованном в отечественной блогосфере.

Как пишет автор канала «Непопулярные мысли» в «Яндекс. Дзен», к 2022 году планируется создать конфедерацию РФ и Белоруссии. Данный сценарий, в частности, предполагает общие экономические системы, Вооруженные силы и органы госуправления. Центром конфедерации станет Москва, поэтому Белоруссия фактически прекратит свое существование в качестве суверенного государства, полагает блогер.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что президент соседней страны Александр Лукашенко высказался о воспитании детей.