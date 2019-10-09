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9 октября 2019, 13:55 [ «Аргументы Недели», Елизавета ЧЕПЕЛЕВА ]

Михаил Козаков, globallookpress.com, © Natalya Loginova

14 октября исполняется 85 лет со дня рождения российского актера и режиссера Михаила Михайловича Козакова. На его счету более сотни ролей в кино и 20 режиссерских работ. Личность этого талантливого человека многогранна. И сегодня мы вспоминаем о том, каким он был, чем жил и дышал.

Михаил Козаков родился и жил самой обыкновенной семье. Отец был писателем, а мать трудилась на поприще редактора одного из издательств Питера. Родители были постоянно на работе, постоянно в труде, делах, у них с трудом находилась свободная минутка. И даже при таких обстоятельствах Казаковы находили время на сына, уделяли должное внимание его воспитанию. Юный Михаил воспитывался общением. С ним часто разговаривали о литературе, поэзии. Дома за чаем юный Михаил Казаков буквально растворялся в творчестве и с упоением слушал своих родных. В этот момент, казалось, никого вокруг не существовало. Мир замирал на мгновение. Только маленький Михаил Казаков, его мама и папа.

У Михаила Михайловича в роду смесь крови. Есть и еврейская, также сербско-греческая, которую актер получил в наследство от родственников матери. Мать и бабушка Михаила Козакова были арестованы, о чем режиссер вспоминает с нежеланием. Это были трудные времена для его семьи, они держались стойко. Но все закончилось хорошо. Видимо, этой был важный этап на пути становления будущего талантливого человека.

А окончив школу, Козаков принимает важное в своей жизни решение, а именно — поступать в училище хореографии. Учился он плохо, не успевал практически по всем предметам, но очень любил литературу. Будущий режиссер ленился и был неусидчивым по своей натуре. Родным, конечно, такое поведение не нравилось, но они никак не могли улучшить ситуацию. Приходилось подстраиваться под ситуацию и не видеть какие-то шалости и проделки своего ребенка. Окончив школу, Михаил Козаков решил получать, по мнению его родителей, серьезную специальность. Но Михаилу Михайловичу пришлось пережить разочарование. Мечта стать хирургом не исполнилась, ведь стало плохо, как только юноша зашел в здание морга. Затем Михаил отдал свои силы в изучение химических реакций. И тут его ждала неудача. Он отравился хлором. Наконец Козакову дали благословение выбрать то, что будет ему по-настоящему нравится. Он отдал предпочтение сцене. И об этом не пожалел.

Окончив училище, Михаил Козаков отправляется покорять город-герой Москву. Его мечтой было поступление в Школу-студию МХАТ. И Михаилу удалось ее достичь. Ведь он с юных лет привык добиваться своих целей.

«Карьера Козакова началась уже в студенчестве. Михалыч занят в ленте Михаила Ромма «Убийство на улице Данте». Первый блин оказывается вовсе не комом, у Михаила начинается волна популярности и принимает приглашение участвовать в других картинах. Позже Михаил Казаков станет актером таких фильмов, как «Восемнадцатый год», «Трудное счастье» и многих других. А по-настоящему свою большую долю популярности артист ощутил позже, когда зритель увидел на экранах нашумевшую картину того времени «Человек-амфибия». Козакову удалось очень точно передать образ Зуриты, злодея и главного подстрекателя. Зритель поверил Михаилу, а главное- принял и полюбил Зуриту. А значит актер справился со своей задачей! Михаил Казаков и сегодня главным образом ассоциируется именно с этой своей ролью»,- информация из источника https://24smi.org/celebrity/2155-mihail-kazakov.html. «В 1970 году выходят в свет картины с участием Михаила. В дальнейшем, все они получили почетный статус золотого фонда нашего кино: «Соломенная шляпка», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и другие. Но Козакову этого не хватило, и он начинает искать себя на режиссерском поприще. Его дебютную режиссерскую картину «Ночь ошибок» зрители увидят в 1975 году. А через некоторое время на горизонте киноиндустрии появится ещё один фильм Михаила Козакова, который творец назвал «Безымянная звезда». Успех картина получила, но все-таки он не сравнится с тем, который спустя время будет у «Покровских ворот». Их не раздумывая разобрали на цитаты, а исполнители главных ролей и создатель буквально проснулись знаменитыми. Фильм является автобиографией Михаила Казакова, которую он посвятил нашей столице в годы молодости и расцвета. Спектакль получает огромную поддержку зрителей, и в восьмидесятые годы Козаковым и его командой принято решение экранизировать эту историю. И фильм выстрелил, заслужив право стать лучшей лентой своего времени». – так говорится в источнике https://24smi.org/celebrity/2155-mihail-kazakov.html.



В 1992 году режиссер решает посмотреть новые горизонты и пробует искать счастье на чужой стороне.

Козакову сделали выгодное предложение израильские коллеги. Михаила ждал успех. Он уверенно становится участником труппы Государственного Камерного театра, где он с уверенностью играет на местном языке главные роли. По инициативе Козакова в Израиле начинает действовать русская труппа артистов. Они воплотили в жизнь четыре спектакля. Постановки нравились иммигрантам и российским зрителям. Актёр стал ведущей фигурой израильского мира. Но даже в этой радужной счастливой жизни Казаков тосковал по родине. Ему снились березы, деревья, поля, улыбки родных людей.

Израиль мне понравился, я обрёл новый жизненный опыт. Сам себе в Израиле не понравился... Я всегда хотел жить только в России и очень надеюсь дожить здесь до конца своих дней.

Возвращение прославленного режиссера на его историческую Родину произошло в 1996 году. Он с трепетом и волнением ждал этого дня. Ждал, когда снова может увидеть просторы России, землю, родные лица семьи. Ведь он снова дома, снова в России. Как заблудший ребенок он вернулся домой. И Россия его приняла. Не злилась, не обиделась. А просто приняла.

О личной жизни Михаила ходят слухи и легенды. Тайнами и интригами окутаны браки известного режиссера. Любовные скандалы окутывают имя известного режиссера на протяжении всего его жизненного пути.

«У Козакова было 4 брака. Первый он заключил с гражданкой Эстонии Гретой Таар буквально сразу после обучения в Школе-студии. Молодые люди познакомились на «Мосфильме». Вместе пара была 10 лет. Таар подарила Михаилу двоих детей. Кирилл Козаков продолжает актерскую династию, а дочь Екатерина занимается репетиторством и вопросами русского языка, филологией . По стопам Козакова следует также и его внучка– Мария Козакова» -говорится в источнике https://24smi.org/celebrity/2155-mihail-kazakov.html.

Пройдя развод, режиссер знакомится с Медеей Берелашвили. Девушка занимается картинами и живописью. Вместе они были 3 года, и их развод был сопровожден агрессией. Берелашвили родила Михаилу дочь Манану. Сейчас она тоже актриса, служит в театре.

Пройдя тяжелый развод, у Козакова появилось пристрастие к спиртным напиткам. Началось тяжелейшее состояние апатии. Из этого состояния его вывела третья жена, Регина. В течение 18 лет шли они рука об руку. Поговаривали, что жена Регина многое не видела, чтобы не рушить хрупкую семейную идиллию. По слухам, она даже простила Михаилу интрижку с Анастасией Вертинской, бурно обсуждавшейся среди актеров. Спустя время жена покинула Россию и уехала на заработки в Америку, а через 3 месяца после отъезда Казаков с женой развелись.

Жизнь Михаила закрутилась по-новому и обрела вновь яркие краски в 55 лет. Он в четвертый раз идет в омут с головой и пытается найти свою судьбу. Мужчина женится на Анне Ямпольской. Разница в возрасте супругов не пугает их. От Анны у Михаила появляются сын Миша и дочь Зоя.

В 2010 году актеру после долгих обследований поставили злосчастный диагноз — рак лёгких.

К сожалению, недуг обнаружили слишком поздно. Актера прооперировали в клинике города Рамат-Ган. Козаков умер в одной из клиник Израиля, там, где его и оперировали. Похоронен Михаил на Введенском кладбище, где каждый может навестить могилу любимого актера.

Михаил Козаков по праву считается героем своего времени. Мужественный, галантный, мудрый. Его фильмы навсегда останутся в памяти, а его роли пример актерской работы. И важно сохранить светлую память талантливого человека, чтобы передавать ее следующим поколениям. Фильмы фильмографии Казакова, такие как,

Человек-амфибия,

Покровские ворота,

Здравствуйте, я ваша тетя,

уже давно стали классикой российского кинематографа. Пересматривая их, ты как будто возвращаешься в эпоху советской юности, ощущаешь приятное чувство ностальгии. Недаром мы так любим наше советское кино. Такое наше, такое родное.

Не в наших силах, безусловно, вернуть великих актеров. Но в наших хранить память о них! Да, Михаила Казакова одно время считали предателем Родины из-за переезда в Израиль. Но это ни в коем случае не уменьшает его заслуг и таланта! Его фильмы – это цитаты и образец режиссерского и актерского мастерства.

Можно по-разному относится к творчеству того или иного актера режиссера. Можно любить или не любить, восхищаться или не восхищаться. Тут личный выбор каждого. Но нельзя отказываться от истоков. И фильмы Михаила Казакова являются именно этими истоками. И даже скептики признают, что картины, снятые им и те, в которых он снимался, это уже классика российского кино.

С юбилеем, Михаил Михайлович! Мы помним и знаем! И всеми силами будем передавать потомкам светлую память о вас! Ведь и вашими силами, в том числе живо сейчас наше российское кино. Фундамент заложен вами и вашими соотечественниками. Фонд российского кинематографа богат. И мы не имеем права забыть, кто принимал в этом участие. Это наше наследие.

Елизавета ЧЕПЕЛЕВА