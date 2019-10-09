В Белоруссии руководитель кружка по робототехнике курил запрещенное вещество с учениками

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9 октября 2019, 14:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото: pixabay.com

Кружок по робототехнике оказался притоном для несовершеннолетних. Белорусская милиция задержала 38-летнего руководителя клуба для подростков. Ему инкриминируют склонение школьников к употреблению запрещенных веществ.

Клуб пользовался большой популярностью в Гродно. Школьников там обучали робототехнике.

Однажды в милицию поступила информацию о том, что руководитель кружка употребляет наркотики совместно с несколькими подростками. Информация была проверена. Она подтвердилась. После этого было проведено задержание.

«Он был задержан правоохранителями во время курения марихуаны с одним из подростков в помещении, где проводил занятия», — пояснила пресс-служба МВД Белоруссии. Там дополнили — оперативники установили, что задержанный делился запрещенными веществами с тремя подростками в возрасте 14 — 16 лет, но количество вовлеченных в наркоманию может быть большим: «Есть основания полагать, что количество подростков, которым «наставник» прививал интерес к наркотикам, может быть больше».

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконный оборот наркотических средств». Сейчас задержанный находится под стражей.