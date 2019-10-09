Тракторами будут тушить пожары в Хабаровском крае

//Общество 13+

9 октября 2019, 12:35 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Рослесхоз передал управлению лесами Хабаровского края новые тракторы и бульдозеры, предназначенные для тушения пожара.

Всего 16 единиц такой техники привезено в регион. Они помогут не только тушить природные пожары, но и проводить опашку, защищающую наспункты от огня, и заниматься лесовосстанвлением. Эта спецтехника поставляется в нескольких вариациях с расчётом на то, что ей придется работать в различной местности.

Новые машины распределят по лесничествам. Это самая крупная поставка техники в Хабаровский край за последние годы. До конца года регион получит 48 единиц лесопожарной и лесовосстановительной техники. Бюджету такая покупка обойдется в 215 миллионов рублей. Деньги предоставляются в рамках программы развития лесного хозяйства, а также национального проекта «Экология».