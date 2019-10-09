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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Здание недостроенной атомной станции выставили на продажу

Торги АЭС приурочили к годовщине Октябрьской революции

, 12:27 [ «Аргументы Недели», ]

Здание недостроенной атомной станции выставили на продажу
urban3p.ru

Здание недостроенной Горьковской атомной станции теплоснабжения (ГАСТ) выставлено на торги на электронной площадке Российского аукционного дома.


За восьмиэтажное здание площадью чуть меньше 14 000 кв.м назначена стартовая цена в 85,226 млн рублей, в лот входит земельный участок в 32,6 тыс. кв.м. Шаг аукциона — 100 тысяч рублей. Последний день приёма заявок - 29 октября. Торги состоятся 7 ноября. Строительство ГАСТ началось в 80-е годы XX века в Кстовском районе, недалеко от областного центра, что вызвало митинги экологической общественности. Первый нижегородский губернатор Борис Немцов заморозил стройку, здание было законсервировано. С 2004 года площади сдавались в аренду, в том числе — под размещение оборудования для сотовой связи. В мае 2006 года губернатор Валерий Шанцев и представитель малайской компании «Танджонг Энерджи» подписали протокол о намерениях построить ТЭЦ на базе ГАСТ, но дальше подписей дело не сдвинулось.
Профиль использования здания будущим собственником не оговаривается.
Нижегородской области не везёт с атомными станциями. В 2009 году на правительственном уровне было принято решение о строительстве в Навашинском районе региона Нижегородской АЭС. Протесты экологов потонули в поддержке строительства местным населением, которому обещали зарплату в 25 тысяч рублей в ходе стройки, с наймом именно местного персонала, без ввоза гастарбайтеров. Первый блок планировалось пустить в эксплуатацию в 2019, второй — в 2021 году. Потом дата начала строительства и ввода в эксплуатацию Нижегородской АЭС неоднократно переносились, наконец, в мае 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение «Об утверждении Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года». Согласно документу, строительство и ввод в эксплуатацию АЭС откладывается на 2031 – 2035 годы. Проектная мощность АЭС - 2510 МВт.


Константин Барановский 

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