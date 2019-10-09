Здание недостроенной атомной станции выставили на продажу

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9 октября 2019, 12:27 [ «Аргументы Недели», Константин БАРАНОВСКИЙ ]

urban3p.ru

Здание недостроенной Горьковской атомной станции теплоснабжения (ГАСТ) выставлено на торги на электронной площадке Российского аукционного дома.



За восьмиэтажное здание площадью чуть меньше 14 000 кв.м назначена стартовая цена в 85,226 млн рублей, в лот входит земельный участок в 32,6 тыс. кв.м. Шаг аукциона — 100 тысяч рублей. Последний день приёма заявок - 29 октября. Торги состоятся 7 ноября. Строительство ГАСТ началось в 80-е годы XX века в Кстовском районе, недалеко от областного центра, что вызвало митинги экологической общественности. Первый нижегородский губернатор Борис Немцов заморозил стройку, здание было законсервировано. С 2004 года площади сдавались в аренду, в том числе — под размещение оборудования для сотовой связи. В мае 2006 года губернатор Валерий Шанцев и представитель малайской компании «Танджонг Энерджи» подписали протокол о намерениях построить ТЭЦ на базе ГАСТ, но дальше подписей дело не сдвинулось.

Профиль использования здания будущим собственником не оговаривается.

Нижегородской области не везёт с атомными станциями. В 2009 году на правительственном уровне было принято решение о строительстве в Навашинском районе региона Нижегородской АЭС. Протесты экологов потонули в поддержке строительства местным населением, которому обещали зарплату в 25 тысяч рублей в ходе стройки, с наймом именно местного персонала, без ввоза гастарбайтеров. Первый блок планировалось пустить в эксплуатацию в 2019, второй — в 2021 году. Потом дата начала строительства и ввода в эксплуатацию Нижегородской АЭС неоднократно переносились, наконец, в мае 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение «Об утверждении Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года». Согласно документу, строительство и ввод в эксплуатацию АЭС откладывается на 2031 – 2035 годы. Проектная мощность АЭС - 2510 МВт.



Константин Барановский