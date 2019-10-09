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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
фото: pixabay.com
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве в грядущие выходные. Согласно последней информации, благоприятных погодных условий ожидать не стоит.
 
Предполагается, что погода останется облачной и дождливой до конца недели, в некоторые дни в столице будет зафиксировано усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Предполагается, что в выходные дни температура воздуха достигнет плюс 13 градусов, передает РИА "Новости"
 
В субботу в Москве ожидается небольшой дождь, а в воскресенье осадков, вероятнее всего, не будет.
ЕТ

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