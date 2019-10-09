//Общество 13+
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
9 октября 2019, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество 13+
9 октября 2019, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]
Россия, включив Крым в свой состав, сорвала планы США по размещению на полуострове военных баз Североатлантического альянса. Соответствующую точку зрения озвучил…
Согласование условий особого статуса Донбасса с Москвой, которое анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, будет его «вторым шагом к капитуляции перед РФ».…
В мире
Получение особого статуса территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «уничтожит» Украину. С соответствующим прогнозом выступил Олег Ляшко, бывший депутат Верховной Рады.
Получение особого статуса территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «уничтожит»…
Является ли нетрадиционная сексуальная ориентация среди высших…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Известие о том, что на «Оскара» от России выдвинута картина Кантемира…
Кому не нужен аэродром? Дирижаблям. Остальные средства воздушного…
Внезапно нагрянувшие на Центральную Россию холода заставили вспомнить…
На что надо обратить внимание, выбирая пластиковые окна? Советы от ...
У меня есть кот Бембик. Бембик – потому что очень грустные глаза. Как…
155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
Наметилась опасная тенденция: россияне избегают ходить к врачам. Хотя…
Российскую Федерацию в 2020 году ждет немало перемен и испытаний. Соответствующий прогноз в свое время сделал советский менталист Вольф Мессинг…
Болгарская ясновидящая Ванга спрогнозировала крах мировой экономики в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится в публикации, которая…
Джек Якуба, врач-онколог из Соединенных Штатов, рассказал о признаках лейкемии, которые обычно игнорируются людьми. Данной теме посвящен материал…
Долг Соединенных Штатов спровоцировал финансовый кризис в Организации объединенных наций. Уже в ноябре сотрудники могут не получить зарплату. Причиной…
Культура
Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщила о намерении провести ребрендинг, в ходе которого будет создан логотип, шрифты и слоганы.
Член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин предложил внести изменения в законодательство для обеспечения людей старше пяти лет отдельной жилплощадью…
Сегодня в Музее спортивной славы ЦСКА прошли торжественные проводы спортсменов сборной команды Вооруженных Сил РФ в Китайскую Народную Республику (г. Ухань) для участия…
Происшествия
Организатор детского лагеря "Перевал" Виктор Сиротин рассказал, что неизвестные разобрали и вывезли объекты с территории лагеря. Инцидент произошёл недалеко от деревни…
Представители Демократической партии США во главе с Джо Байденом одобрили проведение Майдана против украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом говорится…
В Мясниковском районном суде рассмотрели дело об административных нарушениях в донской типографии «Крестьянин». Из-за перегоревших лампочек и потеков на стенах, которые…
Официальный Киев не подтвердил готовность к отводу войск в Золотом. Об этом должен был сигнализировать условный сигнал, поданный в полдень. Однако его не было даже спустя…
Получить место для ребёнка в детском саду трудно даже в Москве, а в регионах и подавно. В Улан-Удэ из-за сбоя в системе очередей попасть туда было вообще нереально…
Эксперты заявляют, что в скором времени в стране могут начаться перебои с поставкой иностранной бутилированной питьевой воды, а также рост цен за каждый литр.
На юго-востоке Москвы четверо злоумышленников в масках, угрожая топором и пистолетом, напали на гражданина, избили его и отобрали у него сумку с деньгами. Эту информацию…
Украинская полиция пресекла попытку вторжения в Золотое группы националистов. Они прорывались в село, чтобы сорвать отвод войск.
Топ-менеджер «Вертолётов России» Игорь Чечиков выпал из окна в Подмосковье, снимая белок. Он в реанимации с переломом основания черепа. «Белочки они такие!», -…
Жаркое из блогов
Товары с пометкой «без ГМО» сегодня можно увидеть во многих магазинах. Для потребителей это становится неким маркером натуральности и безопасности продукта…
Несколько лет назад была создана искусственная поджелудочная железа. В Америке её стали пересаживать человеку. Вместе с этим разработчикам удалось создать и другие…
Фильм «Тайна печати дракона» – ещё одна российская картина, которая провалилась в прокате. Пока между инвесторами и производителями фильма идут финансовые споры, люди…
Когда латвийский архив КГБ ЛССР (мешки ЧК) стал достоянием для латвийцев, то в нем было найдено несколько упоминаний о президенте Латвии Эгилсе Левитсе.
Эксперты из Роспотребнадзора рассказали, какой должна быть оптимальная температура и влажность воздуха в квартирах и офисах в осенне-зимний период.
В Вооруженных силах Украины обозначили обязательные условия прекращения боевых действий на территории Донбасса. По данному вопросу высказался некоторое время назад Руслан…
В несанкционированных акциях протеста не только запрещено участвовать, но даже смотреть трансляции. Суд Удмуртии признал Александра Левина виновным в приготовлении…
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят Фонду соцстрахования направлять сэкономленные денежные…
В Европе полиции удалось остановить движение активистов, которые выступали против уничтожения экологической системы на Земле. Организаторы выступления угрожают тем,…
Россия намерена помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Нельзя сказать, что в КНР не занимались вопросами СПРН. Работы велись ещё в…
В Российском Министерстве иностранных дел сомневаются в том, что американские войска действительно покинут Сирию. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
Кружок по робототехнике оказался притоном для несовершеннолетних. Белорусская милиция задержала 38-летнего руководителя клуба для подростков. Ему инкриминируют склонение…
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи днем в среду, 9 октября, сделал резонансное заявление. По словам иранского политика, страна могла бы создать ядерную бомбу, однако…
Завтра состоится отборочная игра ЕВРО-2020 Россия – Шотландия. Прогноз на матч для еженедельника «Аргументы недели» дает бывший нападающий сборных СССР и России Сергей…
Общество
14 октября исполняется 85 лет со дня рождения российского актера и режиссера Михаила Михайловича Козакова. На его счету более сотни ролей в кино и 20 режиссерских работ…
Визажист Гоар Аветисян, которая уже несколько лет считается одним из самых известных и высокооплачиваемых специалистов в России в данной сфере, похудела на 43 кг. Женщина…
Российская Федерация и Белоруссия в скором будущем объединятся в одно государство. Соответствующий прогноз содержится в материале, опубликованном некоторое время назад…
«АН» узнали, как ребята, которых еще несколько лет назад не воспринимали как сильных сорперников, стали для других спортсменов серьезным препятствием на пути…
Тело новорожденного ребенка утром в среду, 9 октября, нашли на мусорном полигоне под Воронежем. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники…
Всемирно известная 26-летняя певица Майли Сайрус напугала поклонников сообщением о своей госпитализации. На днях артистка была экстренно доставлена в больницу из-за…
Знаменитый российский боец Федор Емельяненко в среду, 9 октября, в рамках пресс-конференции сделал важное заявление. По словам спортсмена, он планирует завершить карьеру…
Эксперты в области медицины рассказали о главных предвестниках скорого инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад…
Известие о том, что на «Оскара» от России выдвинута картина Кантемира Балагова «Дылда», потрясло многих граждан аж до потери вменяемости. Трудно позавидовать молодому…
Днем в среду, 9 октября, стала известна возможная причина смерти пассажира рейса Красноярск – Москва. Ранее сообщалось, что человеку стало плохо во время полета…
В сети озвучили предсказание о Третьей мировой войне, которое сделала жившая в XVI столетии английская ясновидящая Урсула Саутейл, прозванная «дочерью Дьявола»…
Общество
Чувашская полиция испортила поездку в Москву людям, которые решили воспользовались сервисом поиска попутчиков. В Чебоксарском районе гаишники поймали водителя, который…
Здание недостроенной Горьковской атомной станции теплоснабжения (ГАСТ) выставлено на торги на электронной площадке Российского аукционного дома.
Девятилетнего жителя американского штата Иллинойс обвинили в убийстве пяти человек, двух поджогах и одном поджоге с отягчающими обстоятельствами. Данную информацию…
В зоопарке Ижевска сердобольные посетители до смерти закормили молодую северную олениху. 4-месячное животное по кличке Венера погибло из-за разрыва желудка от переедания…
Происшествия
В Кургане нашли подпольный крематорий, в котором утилизировались медицинские отходы, человеческие останки и трупы усыпленных животных. В прокуратуре рассказали, что тела…
В России наметилась опасная тенденция: россияне избегают ходить к врачам. Люди предпочитают самолечение и всевозможных знахарей. По данным ВЦИОМ, доля доверяющих врачам…
Руслан Бортник, украинский политический эксперт, обозначил ключевую проблему урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Соответствующий пост аналитик разместил…
В центре Санкт-Петербурга автомобиль насмерть сбил туриста из Китая. Соответствующую информацию в среду, 9 октября, предоставил осведомленный источник в экстренных…
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве в грядущие выходные. Согласно последней информации, благоприятных…
В среду, 9 октября, в СМИ появилась информация о том, что подразделения турецкой армии начали пересекать границу с САР в регионе, где Анкара планирует проводить операцию…