Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве в грядущие выходные. Согласно последней информации, благоприятных погодных условий ожидать не стоит.

Предполагается, что погода останется облачной и дождливой до конца недели, в некоторые дни в столице будет зафиксировано усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Предполагается, что в выходные дни температура воздуха достигнет плюс 13 градусов, передает РИА "Новости"

В субботу в Москве ожидается небольшой дождь, а в воскресенье осадков, вероятнее всего, не будет.