В России ловят водителей BlaBlaCar

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9 октября 2019, 12:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото: pixabay.com

Чувашская полиция испортила поездку в Москву людям, которые решили воспользовались сервисом поиска попутчиков. В Чебоксарском районе гаишники поймали водителя, который подвозил попутчиков в российскую столицу — об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Водитель был пойман в районе населенного пункта Кугеси. Поселок находится на объездной дороге. Ею пользуются в тех случаях, когда водитель хочет миновать Чебоксары.

«Выявлено, что водитель автомобиля Lada Largus осуществлял перевозку пассажиров легковым такси в направлении Чебоксары — Москва без разрешения на перевозку пассажиров и багажа на территории Чувашии через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar», — сообщили местные СМИ, ссылаясь на заявление пресс-службы ведомства.

Ранее владельцы сервиса BlaBlaCar разъясняли, что поиск попутчиков не может расцениваться, как услуга легкового такси. Водитель ничего не зарабатывает, ему лишь компенсируется бензин. Он оказывает не услугу, а скорее одолжение.

По большому счету, единственная претензия, которую гаишники стоило бы предъявить владельцу автомобиля — зачем он, вообще, поехал через Кугеси, которые находятся между Чебоксарами и Новочебоксарском.

Из Чебоксар на Москву проще выезжать напрямую. А дорогу через Кугеси выбирают при поездке из Йошкар-Олы. Опытные водители знают, что в Кугесях стоит достаточно известный пост ГИБДД, через который лучше не проезжать, чтобы сохранить душевное равновесие.