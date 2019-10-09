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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперт оценил предложение поощрять автомобилистов за сообщения о нарушителях ПДД

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт оценил предложение поощрять автомобилистов за сообщения о нарушителях ПДД
фото: pixabay.com

Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал идею депутата заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова о введении системы поощрения автомобилистов за сообщения о нарушителях ПДД.

Субботин отметил, что в России, как и во многих других странах, подобной практики нет – люди друг на друга не жалуются. В беседе с RT эксперт отметил, что система поощрения водителей за сообщения о нарушителях правил никак не повлияет на безопасность дорожного движения.

Специалист также заметил, что существует множество положений ПДД, нарушение которых выявить традиционными методами контроля соблюдения правил невозможно. Речь идет о том, пристегнут ли ребенок, имеется ли в машине страховка и прочее.

ЕТ

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