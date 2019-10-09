Эксперт оценил предложение поощрять автомобилистов за сообщения о нарушителях ПДД

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9 октября 2019, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал идею депутата заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова о введении системы поощрения автомобилистов за сообщения о нарушителях ПДД.

Субботин отметил, что в России, как и во многих других странах, подобной практики нет – люди друг на друга не жалуются. В беседе с RT эксперт отметил, что система поощрения водителей за сообщения о нарушителях правил никак не повлияет на безопасность дорожного движения.

Специалист также заметил, что существует множество положений ПДД, нарушение которых выявить традиционными методами контроля соблюдения правил невозможно. Речь идет о том, пристегнут ли ребенок, имеется ли в машине страховка и прочее.