Челябинский депутат поможет ветерану в споре с банком

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9 октября 2019, 11:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено Анатолием Литовченко

Девяностолетнему ветерану труда, проживающему в городе Белорецке республики Башкирия, пришлось обратиться за помощью к депутату Государственной Думы Анатолию Литовченко. Около года назад у Виктора Трофимова со счета в банке пропало более 300 тысяч рублей. Удивленному пенсионеру сотрудники банка заявили, что он умер.

Теперь пожилой человек пытается доказать, что он жив, и вернуть свои средства. Банковские работники мотивируют свои действия тем, что в местной прессе ими был прочитан некролог на полного тезку вкладчика. Поэтому счет и был закрыт. Головной офис банка находится в Челябинске, и ветеран вынужден периодически туда ездить для очередного этапа разбирательства. История длится с прошлого года, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Поэтому пенсионер и обратился к депутату за помощью.

Анатолий Литовченко заявил, что разберется в этом вопросе. Им уже подготовлены запросы в различные инстанции. Теперь действиями банка займутся областная прокуратура и Главное управление МВД России. Именно им предстоит понять, какими мотивами руководствовались работники, закрывая счет. Сам парламентарий так охарактеризовал это дело: «Уже прошло почти два десятка заседаний, разбирательства продолжаются с 2018 года. Необходимо восстановить справедливость».