Исследователь: татуировки участника группы Дятлова связаны со спецоперацией США

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9 октября 2019, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Исследователь Валентин Дегтерев выдвинул версию, что один из участников трагически известной группы Дятлова был завербован службами Соединенных Штатов Америки. Речь идет о Семене Золотареве.

По мнению Дегтерева, в могиле Семена Золотарева на самом деле находится другой человек. На эту мысль исследователя навели татуировки, которые были найдены в рамках эксгумации, сообщает "Звезда".

Валентин Дегтерев установил, что в 1958 году американцы готовили операцию, в рамках которой должны были совершаться вылеты самолета-разведчика. По его словам, человек, отправившийся в поход под именем Золотарева, должен был установить для одного из самолетов маяк. На его руке якобы был выбит код, который "Золотареву" следовало ввести азбукой Морзе и поставить маяк на цикличную передачу.

Подтверждения этой информации пока нет.