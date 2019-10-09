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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Исследователь: татуировки участника группы Дятлова связаны со спецоперацией США

, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Исследователь: татуировки участника группы Дятлова связаны со спецоперацией США
фото: pixabay.com

Исследователь Валентин Дегтерев выдвинул версию, что один из участников трагически известной группы Дятлова был завербован службами Соединенных Штатов Америки. Речь идет о Семене Золотареве.

По мнению Дегтерева, в могиле Семена Золотарева на самом деле находится другой человек. На эту мысль исследователя навели татуировки, которые были найдены в рамках эксгумации, сообщает "Звезда".

Валентин Дегтерев установил, что в 1958 году американцы готовили операцию, в рамках которой должны были совершаться вылеты самолета-разведчика. По его словам, человек, отправившийся в поход под именем Золотарева, должен был установить для одного из самолетов маяк. На его руке якобы был выбит код, который "Золотареву" следовало ввести азбукой Морзе и поставить маяк на цикличную передачу.

Подтверждения этой информации пока нет.

ЕТ

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